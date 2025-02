Conferencia en el Vaticano: El patrimonio cultural religioso es un código de paz

En los Museos Vaticanos se celebra el encuentro internacional “Compartiendo la esperanza. Horizontes para el patrimonio cultural” promovido con el Dicasterio para la Cultura y la Educación con ocasión del Jubileo de los artistas y del mundo de la cultura. Más de 130 expertos se enfrentan: “El Papa Francisco está en nuestros corazones” Al final de los trabajos se difundirá un Manifiesto sobre la transmisión del código cultural y religioso.

Construyendo puentes entre el pasado y el futuro, no sólo custodios de la memoria, sino actores activos en la promoción del patrimonio cultural religioso. Los museos de todo el mundo acogen el desafío lanzado durante el encuentro internacional Sharing Hope - Horizons for Cultural Heritage organizado, el pasado 15 de febrero, por el Dicasterio para la Cultura y la Educación y los Museos Vaticanos en la sala de conferencias de las Colecciones Pontificias. “La experiencia religiosa ha fecundado la realidad cultural en el mundo y es necesario recuperarla y reaprender su significado” es el llamamiento del cardenal José Tolentino de Mendonça , Prefecto del Dicasterio.

Una nueva comunicación del patrimonio religioso

Al encuentro, que se enmarca en las celebraciones del Jubileo de los Artistas y del Mundo de la Cultura, asisten aproximadamente 130 personas, entre gestores de museos, operadores de arte, académicos e instituciones culturales. El objetivo es explorar nuevos lenguajes y estrategias para la valorización y transmisión del patrimonio religioso y artístico.

Saludo al Papa

El primer pensamiento de los participantes fue para el Papa Francisco: “Está en nuestros corazones”, dijo el cardenal, deseando una pronta mejoría de su salud: “Está con nosotros y sostiene el proyecto que nos ve reunidos hoy”.

Cardenal José Tolentino de Mendonça

Los jóvenes y la experiencia religiosa, un desafío

Según el cardenal, el encuentro internacional se propone como "necesario y urgente" también a la luz del progresivo alejamiento de las jóvenes generaciones de la práctica religiosa. “Los jóvenes son herederos del patrimonio cultural”, explica, y “la experiencia religiosa ha fecundado la realidad cultural, la música, la poesía y las artes visuales en todo el mundo”.

No hay cultura sin dimensión religiosa

Reparar la relación entre sociedad, cultura y religión es una preocupación compartida: de hecho, une a la Iglesia y a las instituciones culturales. Los trabajos de la conferencia internacional desembocan en el "Manifiesto" educativo de corresponsabilidad en la transmisión del código cultural de las religiones, publicado por la tarde.

El cardenal Tolentino de Mendonça desea encuentros, diálogos y alianzas significativas entre actores capaces de escucharse mutuamente: sin el reconocimiento del código cultural religioso, el ser humano se convierte en un extraño para sí mismo. El patrimonio religioso es patrimonio de la humanidad. “No hay cultura si no se integra también la dimensión religiosa”.

La conferencia organizada en los Museos Vaticanos

Pasado, presente, futuro

Los cambios sociales rápidos estimulan soluciones creativas. “Nunca excluye el uso de las nuevas tecnologías”, afirma la directora de los Museos Vaticanos, Barbara Jatta : “La sociedad, los museos y el arte han cambiado radicalmente incluso desde el último Jubileo: queremos utilizar los medios digitales, la inteligencia artificial, las redes sociales e incluso las formas contemporáneas de comunicación para tener una mirada bifronte, es decir, mirar el pasado para vivir el presente y mirar el futuro”. La importancia de las nuevas formas de comunicación digital para contrarrestar el desconocimiento cada vez más extendido de la iconografía religiosa es destacada también por Miguel Falomir Faus, director del Museo Nacional del Prado.

Cultura para el bien común

“Es una prioridad que los museos sean participativos y accesibles para todos. “En comparación con el año 2000, hoy nuestros espacios expositivos son menos elitistas”, observa Massimo Osanna, director general de los Museos del Ministerio de Cultura italiano, citando ejemplos virtuosos como la implicación de las escuelas en la creación de nuevos espacios expositivos o el fructífero diálogo promovido por el Museo de las Civilizaciones de Roma Eur, entre los artefactos de las antiguas colonias italianas y las respectivas comunidades presentes hoy en Roma.

Massimo Osanna, Director General de Museos del Ministerio de Cultura italiano

“La obra de arte es un vehículo de valores humanos universales y de fe”, afirma Gabriele Finaldi, director de la National Gallery de Londres, recordando la época de los bombardeos sobre Londres durante la Segunda Guerra Mundial. Las obras de arte fueron salvadas y a partir de 1942 se expuso una obra maestra cada mes: ofrecer al público el Noli me tangere de Tiziano significaba "expresar el deseo de unión con los seres queridos difuntos, la esperanza de poder reencontrarse más allá de la vida terrena".

Un momento de la conferencia

Para "redefinir el significado de lo sagrado hoy", el director del Museo Egipcio de Turín, Christian Greco, invita a redescubrir el significado de lo sagrado en épocas pasadas: "lo divino siempre ha estado presente en el antiguo Egipto". Un relevo de voces autorizadas y diversas, un coro de esperanza: “Queremos que nuestra profesión en el mundo del arte y de la cultura, por lo que trabajamos cada día, se convierta realmente en un vehículo de paz”, subraya Barbara Jatta: “El objetivo de todos es el bien común, la construcción de una sociedad mejor”.

Que los símbolos religiosos vuelvan a hablar

En esta perspectiva, para evitar que la religión se convierta en objeto de manipulación e instrumentalización ideológica en tiempos marcados por conflictos en diversas partes del mundo, según el cardenal Tolentino de Mendonça es necesario "que el conocimiento del mundo religioso esté presente en la cultura de nuestra juventud".

El pensamiento del cardenal se dirige al avanzado y "a veces agresivo proceso de secularización" que ha interrumpido la relación natural con la religión: "es necesario proponer un camino de conocimiento mutuo para que se reconozca el valor de la religión como 'recurso cultural'". El paisaje urbano es rico de símbolos religiosos” pero – observa el prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación – a menudo no entendemos su significado, “se han vuelto mudos: si no sabemos leerlos, los símbolos no cuentan su historia”. De ahí la necesidad de una “mistagogia cultural, una iniciación cultural” que involucre a creyentes y no creyentes, todos herederos de la tradición religiosa y cristiana.