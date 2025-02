Concilio de Nicea, fuente y dirección de la unidad

Un congreso y una exposición promovidos por la Pontificia Universidad Gregoriana están dedicados a este gran acontecimiento eclesial, celebrado hace 1700 años. Una ocasión para detenerse, en el tiempo del Jubileo, en el camino hacia la unidad también sobre la base común del Credo Niceno, fundamento de la fe cristiana. El Decano de la Facultad de Teología Philipp Renczes: «en este momento nos unimos al Papa Francisco con la oración».

Amedeo Lomonaco - Ciudad del Vaticano

En este Año Jubilar dedicado a la esperanza, destaca un aniversario muy significativo: se cumplen 1700 años de la celebración del primer Concilio ecuménico, el Concilio de Nicea. Se trata de un «hito», como subraya el Papa Francisco en la Bula de convocación del Jubileo 2025. Para todos los cristianos, representa un acontecimiento con el que identificarse y encontrar la unidad. Es uno de los grandes capítulos de la historia de la Iglesia. El Concilio fue convocado por el emperador Constantino en 325 con la tarea de preservar la unidad, «gravemente amenazada -como recuerda Francisco en el documento «Spes non confundit»- por la negación de la divinidad de Jesucristo y de su igualdad con el Padre». El Concilio de Nicea, al que asistieron unos 300 obispos, entre ellos legados del Papa y representantes de la Iglesia oriental, condenó la herejía de Arrio. De Nicea procede una invitación que sigue siendo actual, dirigida a todas las Iglesias y Comunidades eclesiales: proseguir el camino hacia la unidad. Los Padres conciliares utilizaron «por primera vez la expresión Nosotros creemos».

Una conferencia en dos etapas

El camino trazado hace 1700 años sigue siendo, pues, una fuente a la que recurrir. En Nicea se estableció el Credo, fundamento de la fe cristiana común, que se recita cada domingo en la liturgia. La Pontificia Universidad Gregoriana celebra este aniversario, que se intersecciona con el Jubileo, con un congreso titulado «La Confesión del Concilio de Nicea: historia y teología», programado en Roma del 27 de febrero al 1 de marzo y en la Universidad de Münster, en Alemania, del 15 al 17 de octubre. El objetivo es promover el diálogo entre la investigación histórica sobre el Concilio de Nicea y las cuestiones teológico-sistemáticas relativas al significado actual del Credo Niceno. A estas citas se suma otro acontecimiento: la exposición «De todo lo visible y lo invisible», que podrá visitarse del 27 de febrero al 13 de marzo. Esta exposición, instalada en el atrio de la Universidad Gregoriana, pretende captar el significado teológico del arte en relación con el primer concilio ecuménico de la Iglesia. Las imágenes conducen a la antigua ciudad de Nicea, hoy llamada Iznik y situada en Turquía. Un destino de peregrinación que, en este Año Santo, se une de manera especial a Roma, donde convergen peregrinos de todo el mundo con motivo del Jubileo de la Esperanza.

Cercanía con el Papa Francisco

La conferencia ha sido inaugurada el 27 de febrero por la mañana en Roma por el Rector de la Pontificia Universidad Gregoriana, Mark Lewis. El Concilio de Nicea tiene implicaciones para la identidad cristiana, al igual que hace 1700 años. El Concilio nos recuerda cómo la fe también nos identifica hoy como cristianos. Michael Seewald, de la Universidad de Münster, señaló que la idea de organizar una conferencia conjunta entre la Universidad Gregoriana y la Universidad Católica de Alemania surgió durante una conferencia sobre sinodalidad celebrada hace dos años en Roma. Ambas instituciones, explicó, se distinguen por una fuerte sensibilidad ecuménica. El objetivo de la conferencia, moderada por el profesor Amaury Begasse de Dhaem, director del Departamento de Teología Dogmática, es reflexionar juntos sobre las dimensiones de la historia y la teología relacionadas con el Concilio de Nicea. El marco internacional de la conferencia, explicó Michael Seewald, se refleja también en la orientación ecuménica de aquel acontecimiento de Nicea en 325. De hecho, en la conferencia participan representantes de diversas confesiones cristianas. El decano de la Facultad de Teología, Philipp Renczes, subrayó que la conferencia se centra también en el oriente cristiano. El congreso, que se desarrolla en dos fechas y varios lugares, ofrece también la oportunidad de analizar el Concilio de Nicea desde distintos ángulos. Además, la conferencia se celebra en un momento especial: «nos unimos al Papa Francisco con nuestras oraciones». «La audiencia con el Pontífice que estaba prevista para el sábado 1 de marzo no se celebrará», dijo el decano Philipp Renczes.

El nacimiento del sínodo y la novedad del Concilio de Nicea

La profesora Emanuela Prinzivalli, de la Universidad de Roma «La Sapienza», recordó en primer lugar que la palabra griega sínodo (σύνοδος) significa reunión y su equivalente en latín es concilium. El sínodo cristiano, explicó, es la reunión de delegados de distintas Iglesias para resolver problemas y disputas. Las reuniones para conciliar diferencias sobre la fecha, por ejemplo, pueden identificarse como sínodos.

Por ejemplo, se pueden identificar como sínodos las reuniones para conciliar las diferencias sobre la fecha de Pascua celebradas en el siglo II. Junto a los sínodos existen otros tipos de asambleas en las que se convoca a un experto para dirimir una controversia. Los protagonistas en este caso son los expertos, los didácticos. Hay muchos factores, observó el profesor Prinzivalli, que configuran el Concilio de Nicea: en primer lugar, hay que tener en cuenta que la historia del Imperio Romano y la del cristianismo están entrelazadas. La historia del Imperio Romano «se encamina hacia un régimen de christianitas» y el emperador Constantino convoca el Concilio por su prerrogativa de ser Pontifex Maximus. A lo largo de la Antigüedad, los Concilios se consideraban ecuménicos porque los convocaba el emperador. Un elemento de novedad residía entonces en el hecho de que «las disposiciones del Concilio tenían valor legislativo». Aunque en Nicea se debatieron diversos temas, entre ellos la fecha de Pascua, el centro de la reunión fue la disputa doctrinal sobre el arrianismo. El símbolo niceno pretende «lanzar una mirada a la inmanencia divina» y es la primera vez que un Sínodo decide la suscripción de un Credo. También representan una novedad los cánones de Nicea, en los que se tratan diversos temas, incluidos aspectos jurídicos y disciplinarios. En la entrevista concedida a Radio Vaticano - Vatican News, el profesor Prinzivalli enmarcó el Concilio de Nicea desde una perspectiva histórica y teológica.

«El Concilio de Nicea surgió como consecuencia de problemas en algunas de las principales sedes episcopales de Oriente, entre ellas Alejandría y también Antioquía. Las discusiones exigían una mayor intervención y «tradiciones teológicas que nunca antes se habían encontrado», subraya el profesor Prinzivalli, «se reunieron en Nicea». Un acontecimiento, el que tuvo lugar en 325, que nos enseña los claroscuros de la historia. De Nicea surge «un diálogo entre posiciones diferentes». La contribución del emperador Constantino fue decisiva. Como Pontifex Maximus, Constantino es «el garante supremo de la estabilidad del Imperio mediante el mantenimiento de la pax deorum, que para él era ahora pax dei christianorum». Esto no cambia la sustancia: «es su responsabilidad garantizar la paz religiosa». Lo positivo es la búsqueda de la unidad: «Constantino buscó a su manera la unidad, una paz religiosa que pudiera garantizar también al pueblo». También es unidad ver que el Concilio de Nicea -hoy Iznik, ciudad de peregrinación- está de alguna manera relacionado con este tiempo jubilar de esperanza. «La unidad nunca es algo garantizado, debemos buscarla siempre».

El Concilio de Nicea y el oriente cristiano

Entre los ponentes de la conferencia, Daniel Galadza, del Pontificio Instituto Oriental, abordó el tema de la recepción litúrgica del Concilio de Nicea. En su entrevista con Radio Vaticano - Vatican News recordó, en primer lugar, la importancia de este acontecimiento histórico para las Iglesias orientales.

Para las Iglesias orientales, observó, el Concilio de Nicea «es el primer Concilio ecuménico». Este acontecimiento «se conmemora en casi todas las tradiciones de las distintas Iglesias orientales en el año litúrgico con una fiesta especial». En el rito bizantino esta conmemoración, por ejemplo, «tiene lugar el domingo siguiente a la fiesta de la Ascensión». Esto refleja el hecho histórico, ya que «el Concilio tuvo lugar en ese momento». Y también está relacionada con la Encarnación de Cristo, con el hecho de que «la naturaleza humana se diviniza». El Concilio de Nicea, desde el punto de vista del mundo oriental, «fue recibido en el contexto de otros Concilios». La declaración de que «Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios» responde a la herejía del arrianismo. La expresión del Filioque añadida por la Iglesia latina al Credo niceno-constantinopolitano, a saber, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, tiene una connotación precisa: se trata de subrayar esta naturaleza divina del Hijo. La cuestión del Filioque ha sido una de las causas de disensión entre las Iglesias de Oriente y Occidente. En el siglo XX, gracias a los diálogos ecuménicos entre católicos y ortodoxos, se ha puesto de manifiesto que no se trata de un tema que cause división. «Quizá la Iglesia latina pueda reflexionar y ver si se puede suprimir el Filioque y volver a la forma más antigua».

La fecha de la Pascua

En el Concilio de Nicea también se debatió la cuestión de la fecha en que debía celebrarse la Pascua. Ya en el siglo IV, recuerda Daniel Galadza, se había expresado el deseo de «celebrar juntos la Pascua»: el emperador Constantino, informa Eusebio de Cesarea, quería que los cristianos la celebraran en una fecha única. Una de las decisiones tomadas en el Concilio de Nicea fue no celebrar la Pascua con los judíos. En el siglo XII, varios canonistas bizantinos añadieron también «que la Pascua no debía celebrarse antes que los judíos». Hoy en día, en el calendario gregoriano, la Pascua puede preceder a la Pascua judía. «Lo que hay que entender es por qué se dio a Nicea esa disposición: los estudiosos sostienen que no fue por motivos relacionados con el antisemitismo, sino debido al hecho de que, tras varias destrucciones de Jerusalén, incluso los propios judíos habían perdido la forma de calcular con precisión la Pascua». «Ahora, en este aniversario en el que se cumplen 1.700 años del Concilio de Nicea, podríamos volver a plantearnos esta cuestión, sobre cómo celebrar la Pascua, cuándo celebrarla». La esperanza, concluye Daniel Galadza, es que podamos llegar a «una fecha única para la Pascua».