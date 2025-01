Ruffini: La comunicación no es unidireccional, está basada en la confianza, en la relación

El prefecto de los medios vaticanos habla del Jubileo del Mundo de la Comunicación, previsto del 24 al 26 de enero: el Año Santo es la oportunidad de interrogarnos y comenzar a redescubrir el significado inicial más profundo de nuestra vocación de comunicadores

Andrea De Angelis - Ciudad del Vaticano



"No queremos hacer otra cosa que compartir una interpretación del mundo. Es una verdad que nos ha sido revelada y queremos buscarla en nuestra historia con todas nuestras fuerzas". Lo afirmó Paolo Ruffini , prefecto del Dicasterio para la Comunicación, que esta mañana, 21 de enero, presentó el Jubileo del Mundo de la Comunicación - previsto del 24 al 26 de enero - durante el programa Radio Vaticano con Voi . Un acontecimiento -el próximo fin de semana - que será el primero de muchos previstos durante el Año Santo. El Jubileo del mundo de los medios de comunicación coincide con el aniversario del santo patrón de los periodistas, San Francisco de Sales, que cae el 24 de enero.

Las relaciones, la clave del buen periodismo

Interpelado sobre el hecho de que los periodistas están llamados a ser portadores de esperanza y de verdad, Ruffini recuerda que "sin relación no hay esperanza, estamos encerrados en nosotros mismos. La relación es una cuestión de confiarse a otro y creer que se puede entrar en una relación entre sí, incluso cuando tal vez no piensen como nosotros. La relación también puede implicar cosas muy agotadoras como el perdón, es decir, empezar de nuevo. A veces - recuerda Ruffini - una relación se rompe, pero siempre se puede empezar de nuevo en manera diferente. Esa relación, en última instancia, surge de confiar el uno en el otro y la esperanza es confiar y confiar el uno en el otro y luego construirlo". En este sentido, también la "concepción de la comunicación no es unidireccional, sino basada en el amor, la confianza, la relación".

Numerosas citas

Los tres días dedicados al Jubileo del Mundo de la Comunicación incluyen numerosos acontecimientos, que el prefecto recuerda durante la entrevista. "Sí, son muchos los eventos y puedo decir que nacieron de forma espontánea, del deseo de hacer un examen de conciencia, de cuestionarse y, tal vez, empezar a reencontrar el sentido inicial más profundo, la fuente de nuestra vocación", la de periodistas. Por tanto, comunicar, elegir la comunicación como profesión es en todos los sentidos una vocación. Entre los numerosos eventos, "el más importante es la audiencia con el Papa Francisco y la peregrinación para cruzar juntos la Puerta Santa y meditar sobre dónde estamos y hacia dónde queremos ir, es decir, dónde están las raíces de nuestra esperanza".

Los medios del Vaticano

¿De qué manera los medios vaticanos están llamados a informar sobre el Jubileo? "Intentar ir - observa Ruffini - a las profundidades del Jubileo, que no es - el Papa lo dijo mejor que yo - un acontecimiento, no es un fuego artificial, no es un instante, sino un viaje que continúa y que concierne a todos, que nos concierne a los que creemos, pero cualquiera quiere encontrar en ello un signo de cambio". Entre lo que es necesario comunicar, está ciertamente el hecho de que el Año Santo no es un milagro extraño, "no se pasa por la Puerta Santa y algo sucede mágicamente". Más bien es "creer que es signo, recuperar las razones profundas de nuestra fe, aquellas que nos hacen miembros unos de otros. Para que podamos emprender un camino diferente y empezar de nuevo. Examinar nuestra conciencia y comprender, como dijo el Papa Francisco, en el terrible período de la pandemia".

El papel central de las historias

Durante la llamada telefónica en directo, los radioescucha pidieron resaltar la importancia de las historias de la vida real. "Las historias - subraya Ruffini - somos nosotros, somos las historias que contamos y las historias que vivimos. La inteligencia humana es una combinación de inteligencia del corazón e inteligencia de la mente. Sin el corazón no podemos comprender realmente todo". Luego el prefecto del Vaticano se centra en el momento de la comunicación. "Un punto clave - sostiene - es la velocidad de nuestro tiempo. Para comprender las cosas también necesitamos un poco de lentitud, también necesitamos detenernos de vez en cuando para redescubrir nuestra alma, captar más el alma si queremos ser buenos periodistas, cuando el Papa dice que gastemos las suelas de los zapatos, se refiere también a un tiempo lento que a veces necesitamos comprender y contar historias, captar".

Memoria

"Cultivar la memoria - afirma el prefecto de los medios vaticanos - es tener la capacidad de reconectar las cosas para ofrecer una perspectiva que sea una perspectiva del bien. Es tarea de los periodistas, de lo contrario, digamos, viviríamos distantes, olvidadizos y sin sentido. Esto es un poco como el trabajo de los periodistas y es lo que quizás estamos perdiendo en la rapidez de un tiempo que parece consumirse en el mismo momento en que antes decías la verdad, una interpretación de la verdad de manera transparente. "No queremos hacer nada más que compartir una interpretación del mundo. Es una verdad que se nos ha revelado y que buscamos con todas nuestras fuerzas en nuestra historia", es la relación, para encontrar juntos "nuevas maneras y nuevos caminos".