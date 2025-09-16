Pésame del Papa por la muerte de la Duquesa de Kent

En un telegrama, León XIV expresa su cercanía al rey Carlos III de Inglaterra con motivo del funeral de Su Alteza Real Katharine, fallecida el pasado 4 de septiembre a los 92 años.

Vatican News

El Papa ha expresado en un telegrama sus más sinceras condolencias al rey Carlos III por el fallecimiento de la duquesa de Kent, Katharine, ocurrido en la noche del 4 de septiembre en el Palacio de Kensington. Tenía 92 años.

León XIV, con motivo del funeral de la duquesa previsto para hoy, 16 de septiembre, expresa su cercanía «en este momento de dolor» a los miembros de la familia real, al duque de Kent, a sus hijos y nietos. El Pontífice encomienda su «noble alma» a la misericordia de Dios, dando gracias por su compromiso en el patrocinio de obras benéficas y en el cuidado de las personas más vulnerables. Al concluir el telegrama, el Papa imparte su bendición apostólica «como garantía de consuelo y paz en el Señor Resucitado».

El funeral tendrá lugar en la Catedral de Westminster, ya que la duquesa era de religión católica. Nacida en el seno de una familia aristocrática de Yorkshire, la duquesa entró a formar parte de la familia real en 1961 cuando se casó con el Duque de Kent, nieto del rey Jorge V.

En Roma, en el Venerable Colegio Inglés, a las 17:00 horas, monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, leerá el mensaje enviado por el Papa León con motivo del funeral en Londres y durante una misa en memoria de la Duquesa de Kent.