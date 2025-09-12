León XIV se reúne con el presidente de Tutela Minorum

Por primera vez desde el inicio de su mandato, el arzobispo Thibault Verny fue recibido por León XIV, a quien presentó el Segundo Informe Anual sobre Políticas y Procedimientos de Protección en la Iglesia. Se reafirmó el compromiso de la Comisión de continuar la misión confiada por el Papa Francisco y de “arraigar en toda la Iglesia una cultura de prevención”.

Vatican News

Primer encuentro oficial, esta mañana, viernes 12 de septiembre, entre el Papa León XIV y monseñor Thibault Verny, arzobispo de Chambéry y presidente de la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores, nombrado al frente del organismo el pasado 15 de julio. El Pontífice recibió en el Palacio Apostólico al prelado, acompañado por monseñor Luis Manuel Alí Herrera, secretario de la Comisión.

“La audiencia —informa un comunicado de la Pontificia Comisión— fue solicitada por monseñor Verny con el fin de expresar personalmente su gratitud al Santo Padre por la confianza depositada en él con el nombramiento, y para presentar el Segundo Informe Anual sobre las políticas y procedimientos de protección en la Iglesia. Este Informe, instituido por iniciativa del Papa Francisco en 2022, tiene como objetivo evaluar y promover las capacidades de protección de las Iglesias locales y de los institutos religiosos, ofreciendo recomendaciones prácticas basadas en la experiencia concreta adquirida por la Iglesia en distintos contextos. El primer Informe fue presentado el 29 de octubre de 2024”.

Durante el encuentro, prosigue la nota, el arzobispo Verny reafirmó el compromiso de la Comisión de continuar la misión confiada por el Papa Francisco a través de Praedicate Evangelium: desarrollar políticas de protección, elaborar el Informe Anual y apoyar a las Iglesias locales mediante la Memorare Initiative. “Con humildad y esperanza, la Comisión —afirma el presidente— continúa la misión que se nos ha confiado, impulsando la visión del Santo Padre de arraigar en toda la Iglesia una cultura de prevención que no tolere ninguna forma de abuso: ni de poder o de autoridad, ni de conciencia o de espiritualidad, ni de carácter sexual”.