Papa recibe a 192 obispos recien nombrados que realizan curso en el Vaticano

El jueves 11 de septiembre, en el Aula del Sínodo, el Papa se reunirá con 192 participantes en los cursos de formación organizados por los Dicasterios competentes (@Vatican Media)

La audiencia con el Pontífice se celebrará el jueves 11 en el Aula del Sínodo. El curso de formación del Dicasterio para la Evangelización comenzó el 4 de septiembre y contó con la asistencia de 78 prelados recién nombrados. El curso organizado por el Dicasterio de los Obispos comenzó el 3 de septiembre y contó con la asistencia de 114 personas. Los participantes cruzaron juntos la Puerta Santa el 6 de septiembre.

Vatican News

En la mañana del jueves 11 de septiembre, en el Aula del Sínodo, León XIV recibirá en el Vaticano a ciento noventa y dos obispos procedentes de los cinco continentes que, desde el 3 de septiembre, participan en cursos de formación promovidos por el Dicasterio para la Evangelización (Sección para la Primera Evangelización y Nuevas Iglesias Particulares) y el Dicasterio para los Obispos.

Formación para la actividad pastoral

El curso organizado por el Dicasterio para los Obispos, titulado "Testigos y Heraldos de la Esperanza Fundada en Cristo", comenzó el 3 de septiembre y concluirá el jueves 11. La formación se imparte en el Aula del Sínodo del Vaticano y está dirigida a obispos nombrados durante el último año. Consiste en una serie de reuniones sobre temas útiles para la actividad pastoral y administrativa, así como para la reflexión personal y comunitaria en sus respectivas diócesis. Los cursos son impartidos por superiores de la Curia Romana y personalidades eclesiásticas y no eclesiásticas expertas en sus respectivas áreas de especialización.

Enfoque en la interculturalidad

El curso de formación para nuevos obispos, organizado por el Dicasterio para la Evangelización (Sección de Primera Evangelización y Nuevas Iglesias Particulares), comenzó la mañana del jueves 4 de septiembre. El viernes 5 de septiembre, la atención se centró en las urgentes necesidades de inculturación, mientras que el sábado 6 de septiembre, los prelados cruzaron la Puerta Santa, participaron en la Misa Jubilar y veneraron las reliquias del Apóstol en la Basílica de San Pedro. El domingo, todos los prelados participaron en la solemne Misa de Canonización de los Beatos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis.

Días compartidos

Los participantes de ambos cursos compartieron varios días. El primero tuvo lugar el 6 de septiembre, con el paso por la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. El segundo, los días 8 y 9 de septiembre, tuvo lugar en la Pontificia Universidad Urbaniana, y concluirá con una reflexión del cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, sobre «La labor de la Santa Sede en un mundo globalizado a favor de la esperanza y la paz». Este formato se propone como un espacio de colegialidad, comprensión mutua y la posibilidad de forjar vínculos entre las diferentes Iglesias locales.

Una oportunidad para conocer y aprender más

En concreto, 78 obispos están inscritos en el curso del Dicasterio para la Evangelización, mientras que 114 participan en el curso organizado por el Dicasterio de los Obispos. Entre estos últimos se encuentran cinco obispos de Iglesias Católicas Orientales y cinco obispos recién ordenados que ocupan cargos en la Curia Romana. Los cursos de formación para obispos recién nombrados se han convertido en una parte habitual del programa de septiembre de la Curia Romana.