León XIV regresa a Castel Gandolfo por menos de un día

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que el Pontífice se trasladó ayer, lunes 8 de septiembre, al Palacio Barberini y continúa con sus actividades durante toda la jornada del martes 9. Por la tarde está previsto su retorno al Vaticano.

Vatican News

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó el lunes 8 de septiembre que el Papa León XIV se trasladó a Palazzo Barberini, en Castel Gandolfo, desde donde desarrollará sus actividades durante el martes 9, jornada en la que no hay audiencias previstas. El regreso al Vaticano está programado para la tarde de ese mismo día.

El Pontífice ya había pasado un periodo de descanso estival en la localidad del Lacio entre el 6 y el 22 de julio, y volvió a mediados de agosto con motivo de la Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María. Más recientemente, el 5 de septiembre, visitó el Borgo Laudato si’, un proyecto ubicado en 55 hectáreas que pertenecieron a las Villas Pontificias, donde se reunió con los trabajadores encargados de cuidar las más de tres mil especies de plantas allí presentes.

El Santo Padre presidirá la Audiencia General el miércoles 10 de septiembre a las 10 de la mañana en la Plaza de San Pedro.

En evidencia 05/09/2025 El Papa inaugura el Borgo Laudato si’ en Castel Gandolfo León XIV abre el proyecto que se extiende sobre 55 hectáreas de terreno, antes parte de las Villas Pontificias. “Somos criaturas entre las criaturas, y no creadores”, afirma en la ...