El Papa recibe al nuevo embajador de EE.UU. ante la Santa Sede

Brian Francis Burch, el nuevo embajador de los Estados Unidos de América ante la Santa Sede, presentó sus cartas credenciales a León XIV en la mañana de este sábado 13 de septiembre.

Este sábado por la mañana, 13 de septiembre, el Papa León XIV recibió las cartas credenciales del nuevo embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede. Se trata de Brian Francis Burch, de 50 años, nacido en Phoenix, Arizona. El nuevo embajador está casado y tiene nueve hijos. Obtuvo la licenciatura en Artes en la Universidad de Dallas, en Texas.

El diplomático nació el 7 de julio de 1975 en Phoenix, Arizona. Está casado y tiene nueve hijos.

Obtuvo una licenciatura en la Universidad de Dallas, Irving, Texas (1993-1997).

Ha ocupado los siguientes cargos: Gerente de Cuentas, Aerotek, Oak Brook, Illinois (1997-1999); Vicepresidente de Desarrollo Comercial, Nextwave Technolgy, Chicago, Illinois (1999-2000); Gerente de Cuentas, Technisource, Chicago, Illinois (2000-2001); Director de Desarrollo, Tomas More Law Center, Ann Arbor, Michigan (2001-2005); Miembro, Caballeros de Colón (2003); Presidente, Catholic Vote Civic Action, Madison, Wisconsin (2005-2025); Presidente/Director Ejecutivo, Catholic Vote Education Fund, Madison, Wisconsin (2005-2025); Socio (a tiempo parcial), Verve Mail, Las Vegas, Nevada (desde 2011); Mitt Romney for President (2012-2012); Presidente del Consejo de la Seton Academy Montessori School, Villa Park, Illinois (2012).