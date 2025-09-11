El Papa: El Obispo, un siervo que anuncia el Evangelio con valentía

Al recibir en Roma a los Obispos ordenados en el último año que participan en los dos cursos de formación en el Vaticano, León XIV recuerda los numerosos desafíos culturales y sociales que enfrentan los nuevos Obispos: la guerra y la violencia, el sufrimiento de los pobres, la aspiración a un mundo más fraterno y solidario, el valor de la vida. El Pontífice enfatiza la necesidad de traducir el servicio en un estilo de apostolado diverso y creativo, según la situación.

Benedetta Capelli – Ciudad del Vaticano

Un clima de diálogo caracteriza la audiencia del Papa hoy, 11 de septiembre, en el Aula del Sínodo, con los Obispos ordenados en el último año y aquellos que sirven en países de misión. El Papa León XIV habla en inglés e italiano, bromea sobre su voz antes de cantar el "Veni Creator" y también reflexiona sobre la sensación de asombro que aún siente cuatro meses después de su elección. "Pensaba – enfatiza – que yo también llegaría a este curso vestido de negro".

León XIV se dirigió a 192 Obispos de los cinco continentes. Desde el 3 de septiembre, participan en cursos de formación promovidos por el Dicasterio para la Evangelización y el Dicasterio para los Obispos. Las palabras del Pontífice giran en torno a la identidad del Obispo. El Papa expresa sus propios pensamientos y los de los elegidos. «Quizás algunos de ustedes todavía se pregunten: '¿Cómo fue que me eligieron?'. Yo, al menos, me lo pregunto».

Siervos de Dios y del pueblo

“Ante todo, quisiera recordarles algo tan simple como imperceptible: el don que han recibido no es para ustedes mismos, sino para servir a la causa del Evangelio. El Obispo es un siervo; el Obispo está llamado a servir a la fe del pueblo”.

Esta es la primera indicación del Papa, recordando cuán necesario es ser heraldos del Evangelio: «libertad interior, pobreza de espíritu y una disposición al servicio nacida del amor, para encarnar la elección misma de Jesús». Un estilo que se revela no en el poder, sino en el amor de un Padre que nos llama a la comunión con Él. Recordando al Papa Francisco, León XIV enfatiza que «la única autoridad que tenemos es el servicio»; un servicio que nace de la humildad.

El Papa y los nuevos Obispos (@Vatican Media)

Un estilo hecho de cuidado y atención a la realidad

Un servicio humilde, por lo tanto, de proximidad, porque, citando de nuevo al Papa Francisco, la cercanía al pueblo se logra «a través de nuestras manos abiertas que acarician y consuelan; a través de nuestras palabras, dirigidas para ungir al mundo con el Evangelio y no a través de nosotros mismos; a través de nuestros corazones, cuando están cargados con las angustias y las alegrías de nuestros hermanos». El Pontífice los invitó hoy a cuestionarse sobre qué significa «ser servidores de la fe del pueblo».

“Por importante y necesario que sea, la mera conciencia de que nuestro ministerio se basa en un espíritu de servicio, a imagen de Cristo, no es suficiente. De hecho, también debe traducirse en el estilo del apostolado, en las diversas formas de pastoral y gobierno, en el anhelo de anuncio, de maneras tan diversas y creativas como las situaciones específicas que enfrentan”.

Los desafíos que enfrentan

La mirada del Papa se dirige entonces al presente, que nos invita a observar; un presente marcado por la crisis de fe, por las dificultades para transmitirla; realidades que «nos invitan», afirma, «a redescubrir la pasión y la valentía para un nuevo anuncio del Evangelio». No debemos olvidar a quienes están alejados de la fe, pero tienen sed de espiritualidad, a quienes llaman a las puertas de la Iglesia y, sin embargo, «a veces no encuentran el lenguaje ni la forma adecuados en las propuestas pastorales habituales».

“Tampoco debemos olvidar otros desafíos, de carácter más cultural y social, que nos conciernen a todos y que afectan especialmente a ciertas regiones: la tragedia de la guerra y la violencia, el sufrimiento de los pobres, las aspiraciones de tantos a un mundo más fraterno y solidario, los desafíos éticos que nos interpelan sobre el valor de la vida y la libertad; y la lista podría ser sin duda más larga”.

El Aula del Sínodo del Vaticano (@Vatican Media)

Pastores entre la gente

Para el Papa León, la misión de la Iglesia es clara: una Iglesia atenta, cercana, dispuesta a acoger el dolor y las alegrías de tantos.

“La Iglesia os envía como pastores atentos y solícitos, que saben compartir el camino, las preguntas, las angustias y las esperanzas del pueblo; pastores que desean ser guías, padres y hermanos de los sacerdotes y de nuestros hermanos en la fe”.

El Pontífice concluye orando para que «no falte el viento del Espíritu, y que la alegría de su ordenación, como una suave fragancia, se extienda también a quienes irán a servir».

Discurso del Papa León XIV (@Vatican Media)