El Papa se reunirá con el presidente israelí Herzog y el presidente polaco Nawrocki

La Oficina de Prensa de la Santa Sede ha anunciado las próximas reuniones en el Vaticano entre León XIV y los dos jefes de Estado.

Vatican News

El jueves 4 de septiembre a las 10:00 horas, León XIV se reunirá con el presidente israelí Isaac Herzog, de 64 años, en el cargo desde 2021. Posteriormente, está prevista una entrevista con el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin. Así lo ha anunciado la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Se trata del segundo encuentro entre el Papa y Herzog, que ya había acudido al Vaticano con motivo de la misa de inicio del pontificado de León XIV, el 18 de mayo de 2025.

El viernes 5 de septiembre, a las 11:00 horas, tendrá lugar la primera audiencia del Pontífice con el presidente polaco Karol Nawrocki, de 42 años, en el cargo desde principios de agosto de 2025.