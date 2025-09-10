Encuentro de León XIV con un grupo de scouts de Galilea en la audiencia general

Tras visitar la Toscana, algunos jóvenes de la parroquia de Reineh, cerca de Nazaret, viajaron a Roma para participar en el encuentro del miércoles con León XIV. Padre Shomali: La situación es difícil, pero un cristiano es alguien que se esfuerza por tender puentes donde el odio divide.

Emiliano Eusepi

«Aunque había muchos peces, la red no se rompió», dice el Evangelio, y el episodio de la pesca milagrosa casi nos hace pensar que la amistad es como una red que crea colaboración, unidad y proyectos, y que mantiene unidas a las persona. Así sucedió con un grupo de scouts de Tierra Santa de la parroquia de Reineh, cerca de Nazaret, quienes, gracias a la hospitalidad de la parroquia de Santa Gemma Galgani, en Roma, y de los Agesci (Asociación de guías y scouts católicos italianos) regionales de Toscana, en particular, los scouts de Prato, Florencia y Pisa, tuvieron la oportunidad de visitar Toscana y Roma.

La tarde del 5 de septiembre, Florencia albergó una vigilia de oración con numerosos scouts para pedir la paz en Tierra Santa. El día 9, la parroquia romana de Santa Gemma Galgani recibió a los scouts palestinos, quienes esta mañana, 10 de septiembre, tuvieron la alegría de participar en la audiencia general con León XIV. Los jóvenes saludaron al Papa al final de la audiencia, entregándole un rosario de madera de olivo, símbolo de la paz que aún falta en su tierra, y fueron animados por el propio Papa a ser constructores de paz y esperanza.

Tender puentes para extinguir el odio

El padre Ibrahim Shomali, director de las escuelas del Patriarcado Latino en Israel y párroco de Reineh, quien acompañó a los jóvenes en este viaje a Italia, describe la difícil situación en su país. "Económicamente", afirma, "es muy difícil. No hay trabajo, las escuelas han seguido funcionando en línea, pero hemos perdido a muchos jóvenes porque no podían seguir sus clases correctamente. Todos los cristianos de Galilea están en contra de la guerra y piden la paz". "Nosotros", continúa, "hemos abierto nuestras parroquias a nuestros vecinos y a cualquiera que quiera venir y sentirse más seguro, y las propias parroquias han ayudado enormemente a los habitantes de Cisjordania, con apoyo financiero e incluso víveres.

Los scouts cristianos en Israel, sostiene el padre Shomali, tienen la tarea de "tender puentes para ayudar a extinguir el odio. Es muy exigente, pero ese es el papel de un cristiano", aunque, enfatiza, no es fácil a diario debido a la profundización de las divisiones. "El llamado es: no nos dejen solos, necesitamos su presencia. Hay una presión abrumadora, y por lo tanto se necesita ayuda internacional".