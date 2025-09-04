Lisboa. León XIV: La fuerza de la esperanza cristiana para las familias

En un telegrama firmado por el Secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Parolin, el Papa expresó su cercanía espiritual a todos los afectados por el accidente del funicular del Elevador da Glória.

El Papa León XIV expresó sus sinceras condolencias y su cercanía espiritual a todas las familias afectadas por el desastre del funicular de Lisboa. Lo hizo hoy, 4 de septiembre, en un telegrama dirigido al Patriarca de Lisboa, Monseñor Rui Manuel Sousa Valério SMM, firmado por el Secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin.

En su mensaje, el Pontífice implora desde el cielo una completa recuperación para los heridos, la fuerza de la esperanza cristiana para todos los afectados por este desastre y recuerda con gratitud a quienes participaron en las operaciones de rescate. Finalmente, imparte una reconfortante Bendición Apostólica a todos los implicados, y especialmente a las familias de los fallecidos.

El trágico accidente ocurrió en la tarde del 3 de septiembre cuando uno de los funiculares del "Elevador da Glória", se descarriló causando la muerte de 17 personas y 23 heridos. El ascensor Glória, de un siglo de antigüedad y que conecta los distritos de Bairro Alto y Baixa de Lisboa, es una atracción turística de la capital portuguesa, de allí que las víctimas, son en su mayoría extranjeros. Protección Civil aún no ha revelado la identidad de las víctimas mortales, pero ha proporcionado información sobre la nacionalidad de algunos de los heridos, revelando que cuatro eran portugueses, dos alemanes, dos españoles, un coreano, un caboverdiano, un suizo, un canadiense y un marroquí. La nacionalidad de cuatro de los heridos aún está por determinar. El gobierno portugués ha declarado luto nacional, que se observará este jueves 4 de septiembre. En declaraciones a los periodistas, el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, afirmó que “Lisboa está de luto” y declaró tres días de luto municipal.