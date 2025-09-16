León XIV sobre el éxodo de Gaza: Hay que buscar otra solución

Gaza, la tensión internacional y el temor a una escalada en Europa en las palabras del Papa esta tarde al dejar su residencia de Castel Gandolfo, para regresar al Vaticano. Antes de partir, el Pontífice se detuvo a hablar con los periodistas, como ha hecho en otras ocasiones, tras asomarse al balcón de Villa Barberini para saludar.

Gabriella Ceraso - Castel Gandolfo

Hacia las 20.30 horas de hoy, cuando ya había anochecido, se abrieron las puertas de Villa Barberini, en el lago de Castel Gandolfo, una señal para los periodistas que esperaban fuera la salida del Papa. Y así, antes de subir al coche, de una manera que se está convirtiendo casi en costumbre, León XIV saludó sonriente a los micrófonos de varios periódicos respondió a algunas preguntas, mientras muchas personas a su alrededor le aplaudían.

Sobre el éxodo de Gaza, un periodista le preguntó: "¿Ha visto cuántos están huyendo....?". El Papa confirmó que había escuchado por teléfono a la comunidad de Gaza y al párroco y explicó su preocupación: "Muchos -dijo- no tienen adónde ir y por eso es una preocupación, también hablé con nuestra gente allí, con el párroco, por ahora quieren quedarse, siguen resistiendo pero realmente hay que buscar otra solución".

Preguntado por las declaraciones del Kremlin sobre una guerra de la OTAN con Rusia, el Pontífice subraya que "la OTAN no ha iniciado ninguna guerra, los polacos están preocupados porque sienten que su espacio aéreo ha sido invadido, es una situación muy tensa". "La preocupación", revela, "es grande".

León XIV cerró así una intensa jornada en la que el tema de la paz, el poder de la oración, pero también la preocupación por la guerra, dominaron tanto en el primer encuentro de esta mañana con Karekin II, catholicos de todos los armenios, como en la conversación telefónica que mantuvo con el párroco de la Sagrada Familia de Gaza, el padre Gabriel Romanelli.

El Papa León en Castel Gandolfo, 16 septiembre 2025