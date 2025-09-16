León XIV reza por Charlie Kirk y sus familiares
Vatican News
“El Papa ha confirmado que reza por Charlie Kirk”, el activista político asesinado el 10 de septiembre, por “su esposa y sus hijos”, durante la audiencia del pasado sábado con el nuevo embajador de los Estados Unidos de América, Brian Burch, con ocasión de la presentación de las Cartas credenciales.
Así lo comunicó el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, en respuesta a algunos periodistas. El Pontífice, añadió Bruni, “se mostró preocupado por la violencia política y habló de la necesidad de abstenerse de la retórica y de las instrumentalizaciones que conducen a la polarización y no al diálogo”.
