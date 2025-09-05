León XIV recibe en audiencia al presidente polaco Nawrocki
Vatican News
Esta mañana, 5 de septiembre, el Papa León XIV recibió en audiencia al nuevo Presidente de la República de Polonia, Karol Tadeusz Nawrocki, quien juró su cargo ante la Asamblea Nacional de su país hace un mes. Posteriormente, el jefe de Estado se reunió con el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, acompañado por el arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales.
Ucrania y la seguridad en Europa
La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó en un comunicado que el tema de las cordiales conversaciones en la Secretaría de Estado fue la situación sociopolítica en Polonia, con especial referencia a los valores que fundamentan la sociedad polaca y la necesidad de construir consenso ante los desafíos que debe afrontar. El debate se centró posteriormente en cuestiones de carácter internacional, con especial atención al conflicto en Ucrania y a la seguridad de Europa.
