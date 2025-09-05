León XIV recibe en audiencia al presidente polaco Nawrocki

Tras el encuentro con el Papa, el jefe de Estado europeo se reunió con los jefes de la Secretaría de Estado para debatir sobre el conflicto ucraniano y la situación sociopolítica en el país.

Esta mañana, 5 de septiembre, el Papa León XIV recibió en audiencia al nuevo Presidente de la República de Polonia, Karol Tadeusz Nawrocki, quien juró su cargo ante la Asamblea Nacional de su país hace un mes. Posteriormente, el jefe de Estado se reunió con el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, acompañado por el arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales.

El presidente polaco Nawrocki durante la reunión con la Secretaría de Estado del Vaticano (@VATICAN MEDIA)

Ucrania y la seguridad en Europa

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó en un comunicado que el tema de las cordiales conversaciones en la Secretaría de Estado fue la situación sociopolítica en Polonia, con especial referencia a los valores que fundamentan la sociedad polaca y la necesidad de construir consenso ante los desafíos que debe afrontar. El debate se centró posteriormente en cuestiones de carácter internacional, con especial atención al conflicto en Ucrania y a la seguridad de Europa.