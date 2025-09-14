León XIV: hace 60 años el Sínodo de los Obispos renovó la misión de la Iglesia
Daniele Piccini – Ciudad del Vaticano
Mañana se cumple el sexagésimo aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos, una intuición profética de San Pablo VI, para que los obispos pudieran ejercer aún más y mejor la comunión con el sucesor de Pedro.
Con estas palabras, pronunciadas al término de la oración del Ángelus desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico, el papa León XIV recuerda los sesenta años de la institución por parte del papa Montini del Sínodo de los Obispos, un aniversario que se celebra mañana, 15 de septiembre. Evocando la iniciativa de Pablo VI del 15 de septiembre de 1965, el Pontífice desea «que esta recurrencia suscite un renovado compromiso por la unidad, la sinodalidad y la misión de la Iglesia» y dirige, a continuación, «con afecto» su saludo a los presentes en la plaza de San Pedro, a los «fieles de Roma y peregrinos de Italia y de diversos países», de Chile, Tanzania, República Checa y Perú.
Prolongar el espíritu de la experiencia conciliar
El Sínodo de los Obispos fue instituido por el papa Pablo VI como respuesta a una petición expresada por los Padres del Concilio Vaticano II de mantener vivo el espíritu de la experiencia conciliar, inaugurada el 11 de octubre de 1962 por el papa Juan XXIII y continuada, tras su muerte, acaecida el 3 de junio de 1963, por el papa Montini, que la prosiguió y presidió hasta su clausura, el 8 de diciembre de 1965.
El Motu Proprio Apostolica sollicitudo
Precisamente durante el Concilio Vaticano II, en la mañana del 15 de septiembre de 1965, al comienzo de la 128ª Congregación General, monseñor Pericle Felici, secretario general de la asamblea, anunciaba la promulgación del Motu Proprio «Apostolica sollicitudo», con el que se instituía oficial y permanentemente el Sínodo de los Obispos.
Caminar juntos
La palabra sínodo deriva del griego syn-hodos, que significa «caminar juntos». El Sínodo, como dijo Juan Pablo II, es «una expresión particularmente fructífera y el instrumento de la colegialidad episcopal». Es decir, es un lugar de encuentro de los obispos entre sí y con el Papa, en el que compartir información y experiencias, con el objetivo común de encontrar soluciones pastorales universalmente válidas. El Sínodo de los Obispos es, por tanto, una asamblea de representantes del episcopado católico que ayuda al Papa en el gobierno de la Iglesia universal.
Gracias por haber leído este artículo. Si desea mantenerse actualizado, suscríbase al boletín pulsando aquí