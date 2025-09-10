León XIV invita a rezar por los niños de todo el mundo afectados por las guerras
Vatican News
Recuerden en sus oraciones y en sus proyectos humanitarios también a los niños de Ucrania, Gaza y otras regiones del mundo afectadas por la guerra.
Esta es la invitación que ha lanzado el Papa León XIV esta mañana, 10 de septiembre, al término de la audiencia general, durante el saludo a los fieles polacos reunidos junto a miles de otros peregrinos en una plaza de San Pedro bajo una ligera lluvia. El Papa recordó el Día Nacional de los Niños Polacos Víctimas de la Guerra, que hoy «conmemora simbólicamente sus sufrimientos y su contribución a la reconstrucción de Polonia después de la Segunda Guerra Mundial».
Oraciones y ayuda para los más pequeños
Así pues, recomendó no olvidar, ni en las oraciones ni en los proyectos de ayuda humanitaria, a «los niños de Ucrania», involucrados en una guerra que comenzó en febrero de 2022, a los niños «de Gaza», que llevan casi dos años sufriendo el conflicto con Israel, y de otras zonas del mundo devastadas por la violencia.
Los confío a ustedes y a los niños que hoy sufren a la protección de María, Reina de la Paz, y los bendigo de corazón.
El grito de dolor de Tierra Santa
Al saludar a los fieles de habla árabe presentes en la cita del miércoles, el Papa se dirigió «en particular» a los procedentes de Tierra Santa, devastada por la guerra que comenzó en octubre de 2023. Inspirándose en su catequesis, en la que comentó el pasaje del Evangelio de Marcos sobre la muerte de Jesús en la cruz, una muerte no silenciosa, sino tendida hacia Dios a través de un «fuerte grito», el Papa invitó a los fieles procedentes de la Tierra de Jesús a «transformar su grito en los momentos de prueba y tribulación en una oración confiada».
Dios siempre escucha a sus hijos y responde en el momento que considera mejor para nosotros.
Por último, el obispo de Roma impartió la bendición a todos los presentes y rezó a Dios para que los protegiera «de todo mal».
