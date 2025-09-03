El Papa pide devolver la esperanza, la dignidad y la paz a Sudán
Benedetta Capelli - Ciudad del Vaticano
No se puede permanecer indiferente ante la catástrofe humanitaria que azota Sudán, con cerca de 14 millones de desplazados y más de 300.000 civiles atrapados en la ciudad de El Fasher, pero también ante el millar de muertos causados por el desplazamiento de tierras que en los últimos días ha golpeado la aldea de Tarasin, en la región de Darfur central.
Cerca del pueblo sudanés
León XIV describe la situación en El Fasher, donde hay personas atrapadas, "víctimas del hambre y de la violencia", recuerda el rastro de "dolor y desesperación" causado por el corrimiento de tierras en las montañas de Marra. "Y, por si fuera poco", afirma, "la propagación del cólera amenaza a cientos de miles de personas ya exhaustas.
En la tragedia permanece el amor de Dios
También en sus saludos en inglés, el Papa se refiere a Darfur, invocando "la paz eterna" para las víctimas "así como consuelo y fuerza para sus seres queridos".
Pronto santos, Acutis y Frassati
Dirigiéndose después a los peregrinos polacos, les pidió que rezaran por los niños y jóvenes que en septiembre comenzarán de nuevo la escuela y por quienes se ocupan de su educación. "Pidan para ellos, por intercesión de los beatos, y pronto santos, Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis", dice el Pontífice, "el don de una fe profunda en su camino de madurez".
San Gregorio Magno, ejemplo de plena confianza en Dios
Por último, el Papa León recuerda tanto a los españoles como a los italianos la fiesta litúrgica de hoy de San Gregorio Magno, mirando hacia él para "reconocer con humildad nuestra necesidad del amor de Dios y de los hermanos".
