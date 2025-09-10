León XIV a los Carmelitas: Ser testigos de unidad en sociedades fragmentadas

El Capítulo General de la Orden se inauguró, ayer, en Malang, Indonesia, al que el Papa envió un mensaje de aliento, dirigido al Prior General Padre Míċeál O'Neill: cultivar un silencio que permita discernir los signos de los tiempos, en particular, a través de la perspectiva de los pobres.

Isabella H. de Carvalho – Ciudad del Vaticano

«Rezo para que el vínculo de la caridad en sus comunidades dé testimonio del don de la unidad, especialmente en aquellos sectores de la sociedad fragmentados por la división y la polarización». Con estas palabras, el Papa animó a los participantes en el Capítulo General de la Orden Carmelita, en curso del 9 al 26 de septiembre, en Malang, Indonesia, en un mensaje leído, ayer, en la apertura del encuentro.

En la carta, firmada el 5 de agosto y dirigida al Prior General, Padre Míċeál O'Neill, el Pontífice destacó cómo el tema elegido para este encuentro —«Nuestra Fraternidad Contemplativa Discierne su Misión»— refleja la esencia del carisma carmelita, ya que ilustra cómo una vida de oración compartida constituye el fundamento de su servicio a la Iglesia y al mundo.

«Al arraigarse en la oración silenciosa y el cuidado mutuo», instruyó el Papa, «cultivan una quietud que les permite discernir los signos de los tiempos, especialmente desde la perspectiva de los pobres, y responder con una silenciosa constancia de amor».

El Prior General lee la carta del Papa (https://ocarm.org/it/)

Encarnar la mirada amorosa de Cristo a través de las obras

León XIV cita la Regla Carmelita, que anima a «hacer algún trabajo», y reitera cómo esto «tiene un profundo significado» en el ministerio de esta orden religiosa, pues invita a «encarnar la mirada amorosa de Cristo, que abraza a cada persona con misericordia y ternura». Ya sea «a través de la predicación de retiros, la guía espiritual, el trabajo parroquial o la educación de los jóvenes», el Papa espera que los Carmelitas puedan ser modelos de caridad y unidad en un mundo a menudo plagado de tensiones y conflictos. Finalmente, el Papa encomienda el Capítulo General a la intercesión de Nuestra Señora del Carmen, confiando en que este encuentro, celebrado durante el Año Santo, se convierta en «una oportunidad de renovación espiritual».