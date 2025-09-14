«¡Feliz cumpleaños, León XIV!». El mundo felicita al Papa

Desde todos los continentes llegan mensajes y muestras de afecto al Pontífice con motivo de su septuagésimo cumpleaños. En un vídeo realizado por los medios de comunicación vaticanos se recogen los momentos más destacados de sus primeros cuatro meses en la cátedra de Pedro.

Desde todo el mundo llegan felicitaciones por el cumpleaños de León XIV, que hoy, 14 de septiembre, cumple 70 años. El presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, le felicita «en nombre del pueblo italiano, junto con sus sinceros deseos de bienestar espiritual y personal». En su mensaje, el jefe de Estado destaca los «urgentes llamamientos» del Pontífice «para que cese el fuego y se retome la vía del diálogo, por el bien común de los pueblos», en un momento en el que «ha crecido el temor de que el mundo se encamine por una peligrosa senda, animada por una lógica generalizada de prepotencia y cada vez más marcada por conflictos lacerantes». «Son sobre todo miles de víctimas civiles las que pagan cada día un tributo intolerable de sangre y destrucción», escribe Mattarella, añadiendo que «ante tales inquietudes, las mujeres y los hombres de buena voluntad sienten con urgencia la necesidad de paz y justicia» y que «desde todos los continentes se mira con viva esperanza» a las palabras del Papa. El presidente de la República Italiana, citando a San Agustín, quien afirmó que «los tiempos somos nosotros», señala que corresponde a todos, «y en particular a quienes ocupan cargos públicos», comprometerse «para que las circunstancias mejoren, reabriendo horizontes de diálogo, justicia y protección concreta de la dignidad de cada persona», y asegura a León XIV la colaboración del Estado italiano en «su alta misión apostólica».

Los mejores deseos de la Conferencia Episcopal Italiana

Por parte de la Conferencia Episcopal Italiana, llegan al Papa «los más fervientes deseos de las Iglesias de Italia», con oraciones «de alabanza y agradecimiento por su ministerio». Agradeciendo al Pontífice «el espíritu paternal» con el que «acompaña» y «exhorta» a la Iglesia italiana, los obispos se unen a él «en la invocación de una “paz desarmada y desarmante” en todas las situaciones de conflicto que ensangrientan vastas zonas del planeta», mientras siguen «cerca de los pueblos que sufren con acciones de solidaridad y promoción humana» y esperan «que la unidad de intenciones, de voces y de oraciones que se elevan desde todo el mundo para implorar soluciones de paz puedan ser escuchadas pronto».

El afecto de la diócesis de Roma

«Con motivo de su cumpleaños, toda su diócesis se une a usted en la gratitud al Padre por el don de la vida», es el mensaje del cardenal vicario Baldassare Reina en nombre de la diócesis de Roma. «Reciba nuestras oraciones y nuestro afecto por lo que hace cada día, con incansable dedicación, al servicio de la Iglesia universal a partir de la Iglesia de Roma», continúa el cardenal, que junto con la diócesis de Roma, compartiendo las preocupaciones del Papa «sobre todo por los numerosos escenarios de guerra que ensangrientan el mundo», le desea «poder realizar lo que su corazón desea y seguir sembrando esperanza para los hombres y mujeres de nuestro tiempo».

Los dibujos de los pequeños pacientes del hospital Bambino Gesù

Son muchos los dibujos que han llegado al Pontífice de parte de los pequeños pacientes del Hospital Pediátrico Bambino Gesù, que en la ludoteca del centro se han divertido con diferentes colores para desearle a León XIV un «feliz cumpleaños». En sus coloridas creaciones, los niños acompañan con sus pensamientos el deseo de paz para todo el mundo expresado por el Papa desde el día de su elección. Con la confianza de que el Papa sea la persona adecuada para encontrar las vías del diálogo, en un dibujo se representa a León XIV diciendo «Tranquilos, yo me encargo» mientras ondea la bandera de la paz, entre una paloma con una rama de olivo y la basílica de San Pedro coloreada en blanco y amarillo, como la bandera del Vaticano. «Te queremos muchísimo, Papa León XIV», es el gran abrazo que le dan al Pontífice los pequeños del Bambino Gesù en el día de su cumpleaños.

Uno de los dibujos de los niños hospitalizados en el Bambino Gesù de Roma.

Las ACLI acompañan al Papa

«En estos meses desde su elección, hemos podido apreciar sus cualidades pastorales y humanas, y en particular su dedicación al tema de la paz, entendida como síntesis de las principales cuestiones sociales y políticas de nuestro tiempo», afirman las Asociaciones Cristianas de Trabajadores Italianos (ACLI) sobre León XIV ACLI, en su portal web, en el que se reafirma la «voluntad de continuar» el camino de fe trazado por el Pontífice «y de promover y defender la vida humana en comunión con toda la Iglesia y con las mujeres y los hombres de buena voluntad».

El agradecimiento de la Universidad Católica del Sagrado Corazón

La Universidad Católica del Sagrado Corazón también envía sus felicitaciones a León XIV, que en un mensaje firmado por la rectora Elena Beccalli, formula «sus más sinceras felicitaciones». En nombre de toda la comunidad universitaria, la profesora Beccalli desea además que «la gracia del Señor Resucitado» guíe al Pontífice «en su misión de obispo de Roma y pastor de la Iglesia universal, en señal de paz, justicia y reconciliación entre los pueblos». «En el Año Santo de la Esperanza, la familia de la Universidad expresa», por último, «al Papa un sentimiento de filial gratitud y le asegura su cercanía en la oración y su fidelidad en el desarrollo de la misión educativa a la que está llamada».

Última actualización a las 11.58