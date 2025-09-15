Monseñor Piero Pioppo, ha sido nombrado por el Papa León XIV como nuevo Nuncio Apostólico en España y en el Principado de Andorra.

Vatican News

La Oficina de Prensa de la Santa Sede ha informado en su boletín de este 15 de septiembre que “el Santo Padre ha nombrado Nuncio Apostólico en España y en el Principado de Andorra a Su Excelencia Reverendísima Monseñor Piero Pioppo, Arzobispo titular de Torcello, hasta ahora Nuncio Apostólico en Indonesia y ante la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)”.

Monseñor Piero Pioppo

Nace el 29 de septiembre de 1960 en Savona (Italia). Fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1985. Incardinado en la Diócesis de Acqui Terme. Es Doctor en Teología Dogmática. Entra en el Servicio Diplomático de la Santa Sede el 1 de julio de 1993, prestando sus servicios en las Nunciaturas Apostólicas de Corea, Chile y en la Sección para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado. Nombrado Prelado del Instituto para las Obras de Religión (IOR), el 7 de julio de 2006.

Nombrado Nuncio Apostólico en Camerún y Guinea Ecuatorial, el 25 de enero de 2010, y Arzobispo titular de Torcello. Recibió la Ordenación episcopal el 18 de marzo de 2010. Nombrado Nuncio Apostólico en Indonesia, el 8 de septiembre de 2017. Nombrado Nuncio Apostólico ante la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), el 19 de marzo de 2018. Lenguas conocidas: italiano, francés, inglés y español.