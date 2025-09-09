El Papa sobre el ataque de Israel a Hamás en Qatar: "La situación es muy grave"

Al salir de su residencia en Castel Gandolfo, adonde se dirigió anoche, León XIV respondió brevemente a las preguntas de los periodistas sobre el bombardeo de Doha: «No sabemos cómo van las cosas. Debemos rezar mucho, seguir trabajando e insistir en la paz». En cuanto a la orden de evacuación en la ciudad de Gaza, el Pontífice dijo que intentó contactar con el párroco: "No tengo noticias".

Vatican News

El Papa León XIV habló de "noticias verdaderamente graves", refiriéndose al bombardeo israelí de Doha, Qatar, dirigido contra líderes de Hamás. El ataque alcanzó varios edificios residenciales de la capital. El Pontífice fue entrevistado hoy por varios medios de comunicación frente a Villa Barberini, su residencia en Castel Gandolfo, donde decidió pasar menos de un día, desde ayer por la noche hasta esta tarde.

Orad mucho y trabajad por la paz.

Tras una breve pausa con los periodistas frente a la puerta principal, mientras una larga fila de personas aplaudía y coreaba su nombre, León XIV expresó su preocupación por lo que sucedía en Oriente Medio: «La situación es verdaderamente grave», dijo. «No sabemos hacia dónde se dirigen las cosas; siempre es grave. Debemos rezar con fervor y seguir trabajando, buscando e insistiendo en la paz».

Orden de evacuación en Gaza

En cuanto a la orden de evacuación inmediata de Israel para los residentes de la ciudad de Gaza en previsión de una escalada de las operaciones militares, el Papa explicó que había intentado contactar con el párroco de la Sagrada Familia, el padre Gabriel Romanelli. "Intenté llamar al párroco ahora, pero no tengo noticias", dijo. "Ciertamente estaban bien, pero después de esta nueva orden, no estoy seguro".

Regreso al Vaticano

El Papa León saludó a algunos fieles presentes antes de regresar al Vaticano. Había llegado a Castel Gandolfo la noche anterior y pasó allí la mañana y las primeras horas de la tarde, cumpliendo con sus deberes en un día sin audiencias programadas.