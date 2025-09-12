El Papa se reunió con el Primer Ministro de la Commonwealth de Dominica
Vatican News
La Oficina de Prensa de la Santa Sede ha informado que la mañana, de este viernes, 12 de septiembre, en el Palacio Apostólico del Vaticano, el Primer Ministro de la Commonwealth de Dominica, el señor Roosevelt Skerrit, fue recibido en audiencia por el Papa León XIV.
Cordiales conversaciones en la Secretaría de Estado
Posteriormente, el Primer Ministro de la Commonwealth de Dominica, se reunió con el cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado, acompañado por monseñor Paul Richard Gallagher, Secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales.
“Durante las cordiales conversaciones en la Secretaría de Estado – se lee en el comunicado – se expresó la satisfacción por las buenas relaciones entre la Santa Sede y Dominica. El debate se centró posteriormente en la valiosa contribución que la Iglesia ofrece al país, especialmente en los ámbitos del bienestar social y la educación”.
La conversación continuó abordando diversos temas sociopolíticos de actualidad en la región y el país, como los desafíos sociales y las consecuencias del cambio climático, y renovó el compromiso mutuo de fomentar la colaboración mutua por el bien del pueblo dominicano.
