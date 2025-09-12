El Papa recibió en audiencia a la Presidenta de Moldavia
Vatican News
Hoy, el Santo Padre León XIV ha recibido en audiencia a la señora Maia Sandu, Presidenta de la República de Moldavia, quien posteriormente se reunió con el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado, acompañado por Monseñor Paul Richard Gallagher, Secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales.
Durante la cordial reunión en la Secretaría de Estado —informa una nota de la Oficina de Prensa de la Santa Sede— se expresó el aprecio por las positivas relaciones bilaterales existentes, con el deseo de que se consoliden aún más.
Las conversaciones —continúa la nota— se centraron luego en la situación de la paz y la seguridad a nivel local, regional e internacional, con especial referencia a los recientes acontecimientos en Ucrania.
