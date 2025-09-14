El Papa: Los mártires, símbolos de una esperanza desarmada

"Ha aumentado la persecución de los cristianos -dice el Papa- en algunas partes del mundo". Así, en la Conmemoración de los nuevos mártires y testigos de la fe en la Basílica de San Pablo, León XIV recuerda a quienes dan testimonio de "la fe sin utilizar nunca las armas de la fuerza y de la violencia, sino abrazando la fuerza débil y mansa del Evangelio".

Benedetta Capelli - Ciudad del Vaticano

Hay historias, rostros, caminos de vida marcados por la sangre pero que no terminan en una muerte violenta e injusta. Testigos de una resistencia desarmada y mansa que sobrevive y se multiplica, aunque a los ojos del mundo los mártires sean "derrotados", el Libro de la Sabiduría los define en verdad: porque "su esperanza permanece llena de inmortalidad".

Hoy, 14 de septiembre, fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, el Papa León ofrece una profunda y sentida reflexión en la Conmemoración de los nuevos mártires y testigos de la fe del siglo XXI, junto con representantes de las demás Iglesias y comuniones cristianas, en la Basílica de San Pablo Extramuros, en presencia de unos 4.000 fieles.

La fuerza débil y mansa del Evangelio

La esperanza llena de inmortalidad se entrelaza con la esperanza jubilar, se convierte en profecía y, subrayó el Papa, en "esperanza desarmada".

“Su martirio sigue difundiendo el Evangelio en un mundo marcado por el odio, la violencia y la guerra; es una esperanza llena de inmortalidad, porque aunque los mataron en el cuerpo, nadie podrá apagar su voz ni borrar el amor que dieron; es una esperanza llena de inmortalidad, porque su testimonio permanece como profecía de la victoria del bien sobre el mal. Sí, la suya es una esperanza desarmada. Dieron testimonio de la fe sin usar nunca las armas de la fuerza y la violencia, sino abrazando el poder débil y manso del Evangelio”.

Un amor más fuerte que la muerte

La celebración está precedida por una procesión hasta el altar de la Basílica, encabezada por el Papa junto con los Jefes y delegados de las Iglesias y Comunidades cristianas de Oriente y Occidente.

León XIV sigue a la Cruz, en la fiesta de la Exaltación de la Cruz y en memoria de su descubrimiento en Jerusalén por Santa Elena. Pensando en todos los que han perdido la vida en los últimos 25 años por fidelidad a Cristo, el Papa cita a san Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, asesinado en 1980 mientras celebraba la misa. Recuerda su confianza en un Dios "que siente el dolor de los que son torturados y asesinados. Un Dios vivo, que actúa, que obra, que conduce esta historia" y en quien se confía y se espera.

Tras la proclamación del Evangelio de las Bienaventuranzas, el Pontífice dirige en su homilía "un abrazo de paz" a todos y subraya que "estos audaces servidores del Evangelio y mártires de la fe han demostrado claramente que 'el amor es más fuerte que la muerte'", como ya había indicado san Juan Pablo II en el Jubileo del año 2000.

Mirando a la Cruz

Los mártires, subrayó el Papa, son "hermanos y hermanas con la mirada dirigida al Crucifijo", en la Cruz Jesús "nos ha mostrado el verdadero rostro de Dios, su infinita compasión por la humanidad; tomó sobre sí el odio y la violencia del mundo, para compartir la suerte de todos los humillados y oprimidos". Hoy esa opresión sigue viva "en situaciones difíciles y contextos hostiles", es ahí donde hombres y mujeres siguen cargando con la misma Cruz.

“Son mujeres y hombres, religiosos y religiosas, laicos y sacerdotes, que pagan con su vida su fidelidad al Evangelio, su compromiso por la justicia, su lucha por la libertad religiosa allí donde sigue siendo violada, su solidaridad con los más pobres”.

Conmemoración de los Nuevos Mártires y Testigos de la Fe del siglo XXI, 14 de septiembre de 2025 (@Vatican Media)

Sor Dorothy: la Biblia, un arma de amor

Así, el Papa León cita a algunos de los hombres y mujeres que son mártires de hoy. El primero es la hermana Dorothy Stang, monja estadounidense de la Congregación de Nuestra Señora de Namur, asesinada en 2005 en Anapu, en el Pará brasileño. El Pontífice ensalzó su "fuerza evangélica" entre los sin tierra de la Amazonia.

“A los que iban a matarla, pidiéndole un arma, les mostró la Biblia, respondiendo: Aquí está mi única arma”

Padre Ganni: "un verdadero cristiano

De la Amazonia a Irak, León XIV recuerda al padre Ragheed Ganni, un sacerdote caldeo de Mosul "que -dice- renunció a luchar para dar testimonio de cómo se comporta un verdadero cristiano". El padre Ganni, amenazado desde hacía meses, fue asesinado después de misa el 3 de junio de 2007 por terroristas del autodenominado Estado Islámico; tres jóvenes diáconos perdieron la vida con él. En 2019 concluyó la fase diocesana del proceso de beatificación; dos años antes, en la celebración en memoria de los nuevos mártires en la basílica de San Bartolomé de Roma, el Papa Francisco había llevado su estola roja.

Hermano Tofi: un hombre de paz

En el ecumenismo de sangre que, dice el Papa, "une a los cristianos de diferentes filiaciones" porque "la unidad viene de la Cruz del Señor", León XIV recuerda también al "Hermano Francisco Tofi, anglicano y miembro de la Melanesian Brotherhood, que dio su vida por la paz en las Islas Salomón. Hombre manso, comprometido en el proceso de desarme y reconciliación entre las facciones que habían desencadenado la guerra civil en la isla de Guadalcanal, fue asesinado con otros seis hermanos el 24 de abril de 2003.

“Los ejemplos serían muchos, porque desgraciadamente, a pesar del fin de las grandes dictaduras del siglo XX, la persecución de los cristianos todavía no ha terminado, es más, ha aumentado en algunas partes del mundo”.

Conmemoración de los Nuevos Mártires y Testigos de la Fe del siglo XXI, en la Basílica de San Pablo Extramuros (@Vatican Media)

Un mundo mejor

Por último, el Papa recuerda a un niño pakistaní, Abish Masih, asesinado en un atentado contra la iglesia católica de Yohannabad, el 15 de marzo de 2015 en Lahore, que "había escrito en su cuaderno: Hacer del mundo un lugar mejor". Abish tenía diez años cuando murió a consecuencia de las heridas sufridas en el atentado contra la iglesia, en el que murieron otras 15 personas. Asistía a las escuelas de paz de la Comunidad de Sant'Egidio, y su cuaderno se conserva en la Basílica de San Bartolomeo all'Isola de Roma, santuario de los nuevos mártires de los siglos XX y XXI.

“Que el sueño de este niño nos estimule a dar testimonio valiente de nuestra fe, para ser juntos fermento de una humanidad pacífica y fraterna”

Hacer memoria

A continuación, el Pontífice asegura que los mártires de hoy de todas las tradiciones cristianas no serán olvidados, por lo que reafirma el compromiso de la Iglesia católica de preservar su memoria. La Comisión para los Nuevos Mártires, en el Dicasterio para las Causas de los Santos, en colaboración con el Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, cumple esta tarea.

“Que la sangre de tantos testigos acerque el día bendito en que beberemos del mismo cáliz de salvación”.

Lámparas encendidas

Durante la celebración, se recordó en diversas lenguas a varios mártires de este tiempo, como sor Leonella Sgorbati, misionera de la Consolata, asesinada in odium fidei en Mogadiscio, Somalia, el 17 de septiembre de 2006, delante del hospital pediátrico donde trabajaba. Fue beatificada el 26 de mayo de 2018, el día en que recibió el sacramento de la Confirmación en Piacenza, su tierra natal. Escribió a sus hermanas para que fueran “auténticos testigos de Cristo en nuestra vida cotidiana, aquí donde estamos”. Lo que ella, con su vida de servicio, siempre ha llevado a cabo.

También se ha recordado a los cristianos evangélicos asesinados por terroristas en la Misión de Silgadji, en Burkina Faso, el 29 de abril de 2019, el primer atentado contra fieles reunidos en un lugar de culto en el país. Un pensamiento también para los veintiún coptos ortodoxos asesinados en Libia el 15 de febrero de 2015, eran 20 egipcios y un ghanés, fueron degollados en la playa de Sirte donde trabajaban por no renegar de su fe. Los hombres del autodenominado Estado Islámico los mataron. Sus cuerpos fueron encontrados más tarde, en 2017, en una fosa común. El Papa Francisco también los incluyó en el Martirologio Romano "como signo de la comunión espiritual" que une a las Iglesias católica y copta ortodoxa.

Para recordarlos, se encendieron varias lámparas, colocadas a los pies de la cruz, porque la luz de la fe nunca muere, como no muere el amor de Cristo por quienes le siguen.