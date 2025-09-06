El Papa en la fiesta de las familias en el Vaticano: es importante su testimonio

León XIV en la plaza del Governatorato para saludar a los numerosos niños y a sus padres, empleados del Vaticano, con motivo del evento anual dedicado a ellos.

Vatican News

El Santo Padre se hizo presente la tarde de este sábado en la fiesta de los empleados del Governatorato de la Ciudad del Vaticano, quienes junto a sus familias recibieron con gran entusiasmo el saludo del Papa León XIV, recodándoles el gran significado de ser familia: “la alegría de estar todos unidos, de hacernos amigos unos de otros, de celebrar los dones”.

“¡Buenas noches! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Qué bonito es encontrarnos todos juntos, especialmente en esta fiesta de las familias! Es muy bonito ver a todos ustedes, niños: ¡un aplauso para todos ustedes! Y todos, con el corazón abierto así, queremos vivir este momento tan bonito. La alegría de ser familia, la alegría de estar todos unidos, de hacernos amigos unos de otros, de celebrar los dones, especialmente el don de la vida, el don de la familia que el Señor nos ha regalado. ¡Bienvenidos todos! ¡Gracias por esta acogida! Esperamos pasar un buen rato juntos con todos ustedes. ¡Gracias a todos!”, fueron las palabras del Santo Padre.

“Fiesta de las familias” que se celebra desde hace algunos años. Prevista para mayo de este año, la fiesta se pospuso hasta principios de septiembre.

“¡Es tan importante este testimonio de las familias en nuestro mundo actual!”, afirmó el Papa. “Les agradezco a todos ustedes por este testimonio y por su presencia esta noche, y por todo lo que hacen, a veces con gran sacrificio, para vivir unidos en familia, transmitiendo este mensaje, participando así en el espíritu que Jesucristo nos dejó”, dijo.

A continuación, se rezó el Ave María y se impartió una bendición especial a todos los presentes. Junto al Papa se encontraban sor Raffaella Petrini, presidente de la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano y presidente del Governatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano. Y los dos secretarios generales, monseñor Emilio Nappa y Giuseppe Puglisi-Alibrandi. Y junto a ellos también, tres cardenales, los dos presidentes eméritos Fernando Vergéz Alzaga y Giuseppe Bertello. También estaba presente el cardenal Lorenzo Baldisseri, secretario emérito del Sínodo de los Obispos.