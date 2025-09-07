Buscar

El Papa León XIV reza la oración del ángelus El Papa León XIV reza la oración del ángelus  (@Vatican Media)
Papa

El Papa en el Ángelus: Dios no quiere la guerra. ¡Dios quiere la paz!

Este domingo, 7 de septiembre, después de haber presidido la Misa con el rito de canonización de Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis, en sus palabras antes de rezar la oración del ángelus el Pontífice recuerda que, “las aparentes victorias logradas por las armas, sembrando muerte y destrucción, son en realidad derrotas y nunca traen paz ni seguridad”. Además, recordó la beatificación en Estonia y en Hungría del jesuita Eduard Profittlich y de la joven María Magdolna Bódi.

Renato Martinez – Ciudad del Vaticano

“¡Escuchen la voz de la conciencia! Las aparentes victorias logradas por las armas, sembrando muerte y destrucción, son en realidad derrotas y nunca traen paz ni seguridad”, este es el llamamiento que realizó el Papa León XIV en sus palabras antes de rezar la oración mariana del ángelus, al final de la celebración Eucarística con el rito de canonización de Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis, que presidió este domingo 7 de septiembre, en la Plaza de San Pedro del Vaticano.

El Papa en la oración del ángelus
El Papa en la oración del ángelus   (@Vatican Media)

Dios no quiere la guerra. ¡Dios quiere la paz!

Después de canonizar a estos dos jóvenes laicos, el Santo Padre invocó la intercesión de los santos y de la Virgen María, por la paz en el mundo, especialmente en Tierra Santa y en Ucrania, así como en cualquier otra tierra ensangrentada por la guerra. Y a los gobernantes los invitó a escuchar la voz de la conciencia.

“Las aparentes victorias logradas por la fuerza de las armas, sembrando muerte y destrucción, son en realidad derrotas y nunca traen paz ni seguridad. Dios no quiere la guerra. ¡Dios quiere la paz! Y Dios sostiene a quienes se comprometen a romper la espiral del odio y a recorrer el camino del diálogo”.

Saludo del Papa a los peregrinos
Saludo del Papa a los peregrinos   (@Vatican Media)

La alegría por dos santos y dos mártires testigos del Evangelio

Asimismo, el Santo Padre, antes de concluir esta esperada celebración, saludó y agradeció a todos los que han participado en la canonización de estos dos nuevos santos. Especialmente saludó con afecto a los Obispos y sacerdotes, y a las delegaciones oficiales y autoridades. Además, en este clima de fiesta, el Pontífice recordó que ayer, sábado 6 de septiembre, la Iglesia también se enriqueció con dos nuevos beatos.

“En Tallin, capital de Estonia, fue beatificado el arzobispo jesuita Eduard Profittlich, asesinado en 1942 durante la persecución de la Iglesia por parte del régimen soviético. Y en Veszprém, Hungría, fue beatificada María Magdolna Bódi, una joven laica asesinada en 1945 por resistirse a los soldados que querían violarla. Alabemos al Señor por estos dos mártires, valientes testigos de la belleza del Evangelio”.

Argumentos
07 septiembre 2025, 12:29

El Ángelus es una oración recitada, en recuerdo del Misterio de la Encarnación, tres veces al día: a las seis de la mañana, a mediodía y a las seis de la tarde, momento en el que se toca la campana del Ángelus.
El nombre Ángelus deriva de la primera palabra de la oración en latín: Angelus Domini nuntiavit Mariae... La plegaria consiste en tres frases sencillas sobre la Encarnación de Jesucristo y tres Ave Marías.
El Papa recita esta oración junto a los fieles en la plaza de San Pedro los domingos a mediodía y en las Solemnidades. Antes, pronuncia una breve alocución basada en las Lecturas del día. Tras el rezo del Ángelus, saluda a los peregrinos.
Desde el domingo de Pascua hasta el de Pentecostés, en lugar del Ángelus se reza el “Regina Coeli”, oración que recuerda la Resurrección de Jesucristo y tras la que se recita el Gloria tres veces. 

Rece con el Papa

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Ángelus

V/. El ángel del Señor anunció a María,

R/. y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo

Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

V/. He aquí la esclava del Señor.

R/ Hágase en mí según tu palabra

Dios te salve, María...

V/. Y el Verbo de Dios se hizo carne.

R/Y habitó entre nosotros

Dios te salve, María...

V/. Ruega por nosotros, santa Madre de Dios.

R/.Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de Nuestro Señor Jesucristo.

Oremos: Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que hemos conocido, por el anuncio del ángel, la Encarnación de tu Hijo Jesucristo, Nuestro Señor, seamos llevados por los méritos de su Pasión y Cruz a la Gloria de su Resurrección. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

V/. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.

R/. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén (tres veces).

 

V/. Concédeles, Señor, el descanso eterno.

R/. Y brille para ellos la luz eterna.

Descansen en paz. Amén.

 

Bendición apostólica o papal

V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.

V/.¡Bendito sea el Nombre del Señor!
R/. Ahora y por siempre.

V/. Nuestro auxilio es el Nombre del Señor.
R/. Que hizo el cielo y la tierra.

V/. La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo descienda sobre vosotros.
R/. Amén.