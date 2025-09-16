El Papa al párroco de Gaza: su cercanía y sus oraciones

El director la Oficina de Prensa de la Santa Sede ha informado a los medios de comunicación sobre el diálogo telefónico del Papa León XIV con el párroco de Gaza: “ha asegurado al padre Gabriel y a todos los que acuden a la parroquia su cercanía y sus oraciones”.

Vatican News

El Papa León XIV ha conversado telefónicamente este martes 16 de septiembre con el párroco de Gaza, el padre Gabriel Romanelli, así lo informa la Oficina de Prensa de la Santa Sede. El sacerdote le ha informado sobre la situación actual, y el Pontífice le manifestó su cercanía y preocupación asegurando sus oraciones.

“Esta mañana, desde Castel Gandolfo, el Papa ha mantenido una conversación telefónica con el párroco de Gaza, el padre Gabriel Romanelli, quien le ha informado sobre la situación. La parroquia sigue ayudando a las aproximadamente 450 personas a las que les han dado asilo y a quienes acuden a ellos, distribuyendo comida y agua y manteniendo abierta la farmacia interna. El oratorio también continúa con su actividad, con los niños y los jóvenes y la asistencia a los ancianos y los enfermos, a pesar de la intensificación del conflicto. El Papa ha manifestado su preocupación por lo que está sucediendo y ha asegurado al padre Gabriel y a todos los que acuden a la parroquia su cercanía y sus oraciones”, informó Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

A través de su cuenta en X y en Instagram, el padre Romanelli difundió ayer un vídeo en el que se oyen los bombardeos mientras se celebraba una liturgia en la parroquia. Menos de 30 segundos en los que el estruendo de un ataque interrumpe el silencio de los fieles.