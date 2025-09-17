El onomástico de León XIV: Robert y el alma de Agustín

En el día en que la Iglesia recuerda a San Roberto Belarmino, el padre Robert Hagan, superior de la Provincia agustina de Santo Tomás de Villanueva, habla del Papa, amigo suyo desde hace mucho tiempo: ayuda al mundo a descubrir lo que más necesita hoy en día, «verdad, unidad, amor, amistad»

Padre Paweł Rytel-Andrianik y Karol Darmoros

El padre Robert Hagan conoce al Papa desde hace 27 años y destaca que León XIV sabe combinar un profundo vínculo con Dios, basado en la oración y el deseo de estar cerca de las personas. El superior de la Provincia agustina de Santo Tomás de Villanueva traza un perfil del hermano que ascendió al trono de Pedro:

“Tiene esta increíble combinación de relación orante con el Señor y el deseo amoroso de estar con la gente. Este hijo de Agustín es ahora el Buen Pastor para todos nosotros”

Un hombre de misión y comunidad

De Robert Francis Prevost, el padre Hagan recuerda cuando era provincial en Chicago y luego prior general de la Orden. «Pronuncié mis votos ante el prior general Robert Prevost. Era amable y servicial, y ahora, en este cargo que nos concierne a todos, se puede entender por qué Dios lo eligió».

Según el religioso, la espiritualidad de León XIV está profundamente arraigada en los valores de San Agustín. «Pontifex significa constructor de puentes», observó, añadiendo que sus palabras se hacen eco de los acentos agustinianos: un llamamiento a la paz, la amistad y la comunidad. El Papa, subraya, ayuda al mundo a descubrir lo que más necesita hoy: «Veritas, Unitas, Caritas: verdad, unidad, amor, amistad».

«¿Quién está en el balcón? ¡Es nuestro hermano!»

El nuevo Papa, observa el padre Hagan, se ha ganado el apoyo de los fieles gracias a su estilo de comunicación: tranquilo, claro y accesible. Los jóvenes, dice, se sienten atraídos por él, «incluso aquellos que se han equivocado sienten la invitación a volver».

Lea también 14/09/2025 El cumpleaños al Papa y saludo a los representantes de Iglesias Cristianas Al finalizar la liturgia de la conmemoración de los mártires y testigos de la fe del siglo XXI en la basílica de San Pablo, el Papa saludo a los representantes de otras Iglesias y ...

Una parte importante del background de León XIV es su labor misionera. «Es estadounidense, pero también ha prestado servicio en Perú durante 20 años con los más pobres de entre los pobres. No sólo ha aprendido el idioma, sino también la cultura. Para nosotros, el prior general era como un ‘mini Papa’», afirma el padre Hagan. Y recuerda la emoción del pasado 8 de mayo, el día de la elección. Hubo una exclamación: «¿Quién está en ese balcón? ¡Roberto Francisco Prevost! Ese es nuestro hermano».

En la oficina provincial de Villanova, continúa el padre Hagan, la gente lloraba, reía y se abrazaba. Algunos estudiantes decían: «Ha caminado por estos mismos senderos, ha estudiado en estas mismas aulas, ha comido en estos mismos comedores. Y ahora es el Papa».

Los agustinos junto al Papa

Para el padre Hagan, los primeros meses del pontificado de León XIV transmitieron un mensaje de paz y reconciliación. Hace dos días, el 15 de septiembre, el Papa León se dirigió a los miembros del capítulo general de los agustinos, su orden, y les dijo que es el don de la caridad divina lo que, según destaca el padre Hagan, debemos tener en cuenta «si queremos vivir mejor la vida comunitaria y la actividad apostólica, poniendo en común nuestros bienes materiales, así como los humanos y espirituales».

Y concluyó exhortando a los hermanos a continuar los trabajos del capítulo «en la alegría fraterna y con el corazón dispuesto a acoger las sugerencias del Espíritu», para ser «apóstoles y testigos del Evangelio en el mundo».