El cumpleaños al Papa y saludo a los representantes de Iglesias Cristianas

Al finalizar la liturgia de la conmemoración de los mártires y testigos de la fe del siglo XXI en la basílica de San Pablo, el Papa saludo a los representantes de otras Iglesias y Comunidades Cristianas; y luego cardenales e invitados cantaron el cumpleaños al Santo Padre.

Al término de la conmemoración de los mártires y testigos de la fe del siglo XXI en la basílica de San Pablo, el Papa León XIV saludó a los representantes de otras Iglesias y Comunidades Cristianas en la Sacristía y, posteriormente, se reunió con los cardenales y otras personalidades presentes en la Sala de la Pinacoteca, donde el decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Giovanni Battista Re, le dirigió unas palabras de felicitación por su cumpleaños.

El Papa agradeció a Su Eminencia, subrayando la coincidencia con la fiesta de la Exaltación de la Cruz: «Desde el comienzo de mi vocación, siempre he respondido: No se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor».

Expresando el deseo de que el entusiasmo de los fieles en este Año Jubilar pueda dar frutos para la misión de anunciar el Evangelio, el Papa se mostró feliz de celebrar este día con una celebración de carácter ecuménico e invitó a continuar juntos, «testigos de unidad, caridad y esperanza».

Tras un breve brindis, el corte de la tarta y el canto del «cumpleaños feliz» entonado por los presentes, el Papa salió de la basílica y se detuvo a saludar a la multitud que se encontraba en el exterior antes de regresar al Vaticano.

Información de la Oficina de Prensa de la Santa Sede