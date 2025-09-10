China consagra al nuevo obispo de la diócesis creada por León XIV

Hace dos meses el Papa suprimió las diócesis de Xiwanzi y Xuanhua, creando la nueva diócesis de Zhangjiakou y nombrando como su primer obispo, en el marco del Acuerdo Provisional con el gobierno chino, al sacerdote Joseph Wang Zhengui, que hoy recibió la consagración episcopal.

Vatican News

Con la consagración hoy, 10 de septiembre, de monseñor Joseph Wang Zhengui, de 62 años, como primer obispo de la Diócesis de Zhangjiakou, se culmina el proceso iniciado hace dos meses por León XIV. El pasado 8 de julio —«con el deseo de promover la atención pastoral del rebaño del Señor y atender con mayor eficacia su bienestar espiritual», según informa la Oficina de Prensa del Vaticano—, el Papa suprimió las diócesis de Xiwanzi y Xuanhua, integrándolas en el territorio de la nueva diócesis, que forma parte de la provincia de Hebei y limita con Pekín.

También el 8 de julio, el Papa León nombró a monseñor Wang Zhengui como obispo de Zhangjiakou, "habiendo aprobado su candidatura", se lee en la nota oficial, "en el marco del Acuerdo Provisional entre la Santa Sede y la República Popular China".

El nuevo obispo

El nuevo obispo ordenado hoy, nacido en 1962, asistió al Seminario Provincial de Hebei de 1984 a 1988. Durante los dos años siguientes, realizó prácticas pastorales en la parroquia de Qujiazhuang. El 24 de mayo de 1990, fue ordenado sacerdote para la diócesis de Xianxian y asignado a la misma parroquia, donde fue nombrado párroco en 1991. Posteriormente, sirvió en la diócesis de Xuanhua.

La nueva diócesis

Con la supresión de las diócesis de Xuanhua y Xiwanzi, establecidas el 11 de abril de 1946 por Pío XII, la nueva diócesis de Zhangjiakou tiene una superficie total de 36.357 km² y una población de 4.032.600 habitantes, de los cuales aproximadamente 85.000 son católicos, con 89 sacerdotes.

Los límites eclesiásticos de la nueva diócesis, según informa la Oficina de Prensa del Vaticano, incluirán las siguientes áreas: los distritos de Xuanhua, Qiaodong, Xiahuayuan, Chongli, Qiaoxi y Wanquan; los condados de Chicheng, Huailai, Zhuolu, Weixian, Yangyuan, Huai'an, Shangyi, Zhangbei, Guyuan y Kangbao. El distrito de Yanqing se ha incorporado a la Arquidiócesis de Pekín; mientras que la ciudad de Xilinguolemeng se ha incorporado a la Diócesis de Jining.