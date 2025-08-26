"¡Y paz sea!": En un libro de la LEV los primeros temas del magisterio del Papa León XVI

A partir de mañana estará disponible en las librerías una recopilación de los discursos del Papa desde el inicio de su pontificado. La Librería Editora Vaticana la publicará en italiano, inglés y español. Se trata de un volumen que ayuda a conocer más a fondo el pensamiento del Pontífice.

Vatican News

La primacía de Dios, la comunión en la Iglesia, la búsqueda de la paz: estos son los temas que caracterizan el magisterio del Papa León. «Prioridades», afirma un comunicado de la Librería Editora Vaticana, que se desprenden de la lectura del volumen «¡Y paz sea! Palabras a la Iglesia y al mundo», a la venta en librerías a partir de mañana. El libro, de 160 páginas y con un precio de 15 euros, está disponible actualmente en italiano, inglés y español.

En su primera aparición ante el mundo entero, el 8 de mayo de 2025, en la memoria litúrgica de los mártires de Argelia, León XIV expresó a todos el deseo de una paz «desarmada y desarmante». Palabras que recuerdan las contenidas en el testamento del prior de Tibhirine, Christian de Chergé, asesinado por odio a la fe junto con sus compañeros, beatificados posteriormente en 2018.

En las intervenciones del Pontífice queda clara la primacía de Dios para todos los miembros de la Iglesia y, en particular, para quienes tienen autoridad. La invitación es aquella de «desaparecer para que quede Cristo, hacerse pequeño para que Él sea conocido y glorificado». A continuación, confió su gran deseo: «una Iglesia unida, signo de unidad y comunión, que se convierta en fermento para un mundo reconciliado». Los innumerables llamamientos del Papa a la reconciliación no se dirigen solo a la política, sino al corazón de cada persona: «La paz comienza por cada uno de nosotros: por la forma en que miramos a los demás, escuchamos a los demás, hablamos de los demás».

Robert Francis Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Estados Unidos. En 1977 ingresó en el noviciado de la Orden de San Agustín; el 29 de agosto de 1981 emitió sus votos solemnes y el 19 de junio de 1982 fue ordenado sacerdote. En 2001 fue elegido Prior General de la Orden. En 2015 fue nombrado obispo de Chiclayo, en Perú. En 2023, el Papa Francisco le confió los cargos de prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Comisión Pontificia para América Latina. Fue nombrado cardenal el 30 de septiembre de 2023. Fue elegido Papa el 8 de mayo de 2025: eligió el nombre de León XIV.