Velletri proclamada Ciudad de María. León XIV: Que sea un incentivo para actuar

En un mensaje firmado por el cardenal Secretario de Estado, Pietro Parolin, León XIV exhorta a vivir en el espíritu de acogida, especialmente de los más débiles, y dirige un pensamiento especial a los ancianos.

Vatican News

Velletri, localidad de la zona romana de Castelli Romani, se encuentra bajo el manto protector y maternal de la Santísima Virgen desde ayer, 26 de agosto. Así lo indica un mensaje firmado por el cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado, quien lo envió en nombre del Papa al obispo de Velletri-Segni-Frascati, monseñor Stefano Russo.

Una bendición que llegó con motivo de la proclamación oficial de la ciudad de Velletri como «Civitas Mariae». León XIV espera que fomente una «renovada y auténtica devoción a Nuestra Señora, animando a los fieles a un generoso testimonio del Evangelio, a un ferviente compromiso con la promoción del bien común y a una convivencia pacífica y acogida, especialmente, hacia los más vulnerables».

El Papa, por intercesión de María, venerada en Velletri como Nuestra Señora de las Gracias, envía su bendición "a los sacerdotes, a las autoridades y a todos los presentes, con un pensamiento especial para los enfermos y los ancianos".

Ayer por la tarde, a las 18:00, tuvo lugar la proclamación pública y el traslado de la imagen de María al Ayuntamiento, donde se develó una inscripción conmemorativa. A continuación, se realizó una procesión a la catedral y la misa oficiada por el obispo Russo. Para el prelado, la proclamación como «Civitas Mariae» es «un llamado a un compromiso compartido que nos invita a cada uno a ser artífices de paz en nuestra vida cotidiana y a vivir la corresponsabilidad como signo concreto de fe». Este reconocimiento pretende ser «una brújula para la vida de todos», añadió Monseñor Russo, «que guíe el presente y abra el camino hacia el futuro». Una vocación a «ser una ciudad acogedora e inclusiva», «una invitación a transformar las diferencias en riqueza y a promover el encuentro como camino de esperanza», a ser artífices de paz.