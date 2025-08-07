Tres reclusos de Venecia se reúnen con el Papa: El Jubileo como camino de redención

Uno de los reclusos entrega un cáliz al Papa. A su lado está el director de la prisión veneciana, Enrico Farina. (Foto: Gente Veneta, semanario de la Diócesis de Venecia)

El Santo Padre recibió en el Vaticano a tres presos de Venecia, a quienes se les concedió permiso para peregrinar a Roma, en parte a pie, desde Terni. El Patriarca Moraglia: «Nuestros amigos presos deben esforzarse por superar una historia que los ha marcado, de la cual pueden redimirse, comenzando cada día en los mismos lugares donde se encuentran». El director de la prisión relata su encuentro con León XIV

Antonella Palermo - Ciudad del Vaticano

Un encuentro muy cordial, fraternal e informal. No hubo discursos preparados. El Patriarca de Venecia, Francesco Moraglia, relató a los medios vaticanos la audiencia concedida hoy, 7 de agosto, en la Sala del Consistorio del Palacio Apostólico por León XIV a un grupo de peregrinos, entre ellos, tres reclusos de la cárcel de Santa María la Mayor de Venecia, que llegaron, ayer, a Roma desde Terni, donde continuaron a pie durante cinco días hasta la capital. Los tres reclusos, explicó el obispo, se encontraban en régimen de confinamiento restringido y pudieron acogerse al permiso del magistrado para disfrutar de una experiencia de gran valor para su camino de redención y liberación.

En el encuentro con el Papa, que tuvo lugar tras cruzar la Puerta Santa de la Basílica Vaticana, también estuvieron presentes el capellán de la cárcel de hombres, el padre Massimo Cadamuro; el director de la prisión, Enrico Farina; el vicario episcopal encargado de obras de caridad, Monseñor Fabrizio Favaro; y el director de Cáritas Venecia, Franco Sensini.

La redención comienza en la prisión

El Patriarca de Venecia relata el aliento que recibió del Papa, a la luz de los regalos que los reclusos le ofrecieron: una agenda, un diario de su reciente caminata y la revista que publican en sus cárceles. La diócesis donó un cáliz, una patena de los maestros vidrieros de Murano que representa a la Virgen Nicopea, conservada en la Basílica de San Marcos.

«La poderosa llamada», enfatiza el Patriarca, citando a León XIV, «es la de una redención que concierne a la sociedad, a los individuos, a la historia, a las relaciones con los demás, pero también a la propia alma, a la relación con Dios. Nuestros amigos encarcelados deben esforzarse por superar una historia que los ha marcado, de la que deben redimirse, no en el futuro cuando sean liberados, sino a partir del día a día en prisión. El Papa, según el Patriarca, enfatizó precisamente esta dimensión». El breve intercambio con cada uno de los participantes fue conmovedor, continúa Moraglia, y podrán tener una foto para guardar en su celda.

El Patriarca profundiza en lo que el Papa les dijo sobre la redención, un camino que concierne a toda la persona, informa. «Añadió que este camino jubilar», continúa Moraglia, «debe seguir siendo un punto de referencia para mirar hacia el futuro que deben construir ahora mismo, en estos años en los que están completando un camino de justicia, diría yo, también hacia la sociedad».

Las dificultades de las cárceles

El Patriarca tuvo la oportunidad de conversar sobre la situación en las cárceles de Venecia y los esfuerzos de reinserción de las personas recluidas en condiciones restrictivas hace aproximadamente un mes con el ministro de Justicia italiano, Carlo Nordio.

La reunión tuvo lugar en Venecia, tras un debate similar hace un año y medio relacionado con la iniciativa de la Bienal de Arte en la cárcel de Giudecca, organizada por la Santa Sede. Moraglia recuerda haber planteado las dificultades de los reclusos, la policía penitenciaria, los voluntarios y las diversas asociaciones que trabajan en la prisión. El ministro prometió "facilitar la integración del personal", ya que Nordio era "consciente de las dificultades".

La prisión como puente, no sólo como límite

Una experiencia intensa, auténtica y profundamente humana. Así la describió el director Farina tras el encuentro con el Papa. Destacó su importancia como «meta simbólica», pero también como «etapa de consciencia y renacimiento. Sus miradas hablaban más que palabras: asombro, gratitud». Farina expresó su profunda convicción de que la prisión es un puente, no solo una limitación: «Este viaje es prueba de ello».

También enfatizó que esta oportunidad no era una recompensa, «sino el fruto de un trabajo serio, largo y compartido. Un paso concreto hacia esa misión constitucional y cristiana que nos guía cada día: ofrecer a quienes la desean una verdadera oportunidad de redención».

Actividades diocesanas para brindar perspectivas a los presos

En los últimos años, especifica el patriarca, la diócesis ha buscado fortalecer sus actividades en prisión "para asegurar que estas personas, que ciertamente han cometido errores, puedan ser ayudadas a emprender un camino que no se limite a la cercanía y la solidaridad de palabra, sino también a la planificación concreta". La Iglesia de Venecia busca alojamiento, gracias a Cáritas local , en la Casa San Giuseppe, en el centro histórico, que "cuenta con ocho miniapartamentos para reclusas, lo que les permite beneficiarse de una residencia, requisito previo para obtener un contrato laboral. Estas instalaciones son un trampolín para buscar trabajo, y el trabajo es un estímulo para la persona.

La Basílica de San Marcos, añade el prelado, y las cuarenta iglesias artísticas de Venecia se han ofrecido a emplear, con contratos regulares, de acuerdo con la ley, a las reclusas que cumplen los requisitos legales para optar a penas alternativas: así, se benefician de espacios y tiempo fuera de la prisión. Creo que todo esto", concluye, "forma parte de una visión cristiana que se preocupa por todos los aspectos del mundo".