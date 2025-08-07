Las playas en palabras de los Papas: Reflejos del Evangelio hacia lo infinito

En este verano, repasemos las reflexiones de los Papas sobre las playas, lugares predilectos de muchos veraneantes. Las extensiones de arena frente a un cuerpo de agua, escenario también de la predicación de Jesús, no son solo lugares de descanso y recreación. Pueden ser el escenario de esperanzas y tragedias humanas. Y también son una invitación a la reflexión.

La playa es una franja de arena que separa la tierra del mar, una frontera que parece invitarnos a contemplar el horizonte. Es también el lugar, especialmente durante el verano, elegido por muchas familias para momentos de relax y vacaciones. Es, en particular, el espacio donde a muchos niños, rodeados de diminutos granos de arena, les encanta correr, jugar, construir castillos y crear recuerdos imborrables. La referencia a la playa, con los diversos significados que puede implicar esta zona costera frente a una masa de agua, también aparece en las reflexiones de los Pontífices. Este lugar adquiere connotaciones específicas y diversos significados según su contexto geográfico e histórico.

Zonas de relax y juegos

Las playas, especialmente en esta época del año, se asocian con balnearios con hileras de sombrillas. Frente a las olas, el tiempo suele transcurrir entre chapuzones y baños de sol. Los pequeños se convierten en hábiles "ingenieros" de la arena. A los mayores, en este ambiente despreocupado, también les encanta probar suerte con la lectura de libros que por fin han salido de un cajón donde casi habían quedado olvidados. Estas escenas son comunes en muchos lugares como la Riviera de Rímini. El Papa Juan Pablo II visitó esta ciudad, un popular destino de verano, en agosto de 1982. Y comenzó expresando su gratitud.

Buscando descanso en las playas

Extiendo mi sincero agradecimiento y un cálido saludo a todos ustedes, ciudadanos de la bella y querida Rímini, así como a ustedes, huéspedes procedentes de diversas partes de Italia y del mundo, que han venido a buscar relax en las encantadoras playas de esta tierra.

Filas de sombrillas en un balneario.

Saludos a los turistas en las playas y en todas partes.

Las vacaciones, un período de descanso del trabajo, suelen comenzar con un viaje al destino elegido. Durante este tiempo, los pensamientos de los Papas también brindan la oportunidad de saludar a los vacacionistas, como lo hizo Pablo VI en el Ángelus del 6 de agosto de 1967. Un saludo que se extiende a todas partes.

Les deseamos unas felices vacaciones a quienes están en las playas.

Para ustedes, queridos hijos, les deseamos unas felices vacaciones. Se extienden a todas partes: en el campo, en la playa, en la montaña, dondequiera que haya gente descansando, buscando la relajación del cuerpo y el alma, el contacto con la naturaleza y la conversación con buenos amigos, un momento de paz y serenidad, y una recuperación de energía y salud para el cuerpo y el alma.

Lugares de dolor y martirio

Sin embargo, las playas también son el dramático escenario donde, lamentablemente, se ven frustradas las esperanzas de muchos migrantes que buscan una vida mejor. Numerosas tragedias han ocurrido en el mar, como la ocurrida en 2023 en Steccato di Cutro, en Italia. No lejos de esa playa calabresa, un naufragio se cobró la vida de 94 personas, entre ellas 34 niños. «Los viajes de esperanza», dijo el papa Francisco en el Ángelus del 5 de marzo de 2023, refiriéndose a esa tragedia, «no se conviertan nunca más en viajes de muerte. Que las aguas cristalinas del Mediterráneo nunca más se tiñan de sangre por accidentes tan trágicos».

La playa puede incluso convertirse en un lugar de martirio, como lo demuestra la historia reciente a principios del tercer milenio. Un episodio dramático ocurrió el 15 de febrero de 2015, cuando veinte egipcios y un ghanés fueron masacrados en la playa de Sirte, Libia, donde trabajaban. Fueron asesinados por militantes del autodenominado Estado Islámico. Los veinte egipcios compartían su pertenencia a la Iglesia Ortodoxa Copta. El ghanés no era cristiano, pero cuando se le pidió que renunciara a Cristo, respondió: «Su Dios es mi Dios». Fueron incluidos en el Martirologio Romano como signo de la comunión espiritual que une a las Iglesias católica y ortodoxa. En un mensaje de video en su memoria, el 15 de febrero de 2021, el papa Francisco enfatizó que estos «valientes hermanos» habían «blanqueado sus vidas en la sangre del Cordero».

Una playa bendecida por la sangre

Masacrados por la brutalidad de ISIS, murieron diciendo: "¡Señor Jesús!", confesando el nombre de Jesús. Es cierto que hubo una tragedia, que estas personas perdieron la vida en la playa; pero también es cierto que la playa fue bendecida con su sangre.

Playa de Cutro en Calabria, escenario de un dramático naufragio en 2023.

Las playas y los trabajadores

Incluso en verano, las playas son un espectáculo familiar para muchos trabajadores, especialmente para quienes se dedican a la pesca. Una profesión que trasciende fronteras y siglos. El Evangelio, por ejemplo, recuerda que los apóstoles Simón, Andrés, Santiago y Juan eran pescadores, ocupados en su trabajo diario. Echaban sus redes y las remendaban. Incluso hoy, la faena de los pescadores continúa según sus ritmos habituales. Una vez terminada la pesca, estos hombres de mar dirigen sus barcas hacia la orilla para regresar a sus hogares. A ellos también se dirigieron las palabras de Pío XII en su mensaje radiofónico de 1957 , con motivo del 450.º aniversario del fallecimiento de san Francisco de Paula.

El mar y los pescadores

Ustedes, humildes pescadores de las costas de Italia, trabajadores laboriosos de los puertos y de los astilleros; todos ustedes que hacen del mar su casa y a quienes el mar abraza, como madre de una inmensa familia, proporcionando a cada uno trabajo y sustento.

Un lugar evangélico

Las playas también son lugares evangélicos de la predicación del Hijo de Dios. Un día, como recuerda el evangelista Mateo, Jesús «salió de casa y se sentó a la orilla del mar. Se juntó tanta gente a su alrededor que subió a una barca y se sentó, mientras toda la multitud permanecía en la playa». Otro pasaje evangélico que se sitúa en este escenario es el de la multiplicación de los panes y los peces. El evangelista Juan escribe que Jesús está a la orilla del mar de Galilea, rodeado de una gran multitud. Este es un escenario evocado el pasado 9 de julio por el Papa León XIV durante la Santa Misa para la Protección de la Creación .

Jesús junto a las aguas

Jesús vivió y oró junto al Mar de Galilea. Allí llamó a sus primeros discípulos a sus lugares de vida y trabajo. Las parábolas con las que proclamó el Reino de Dios revelan una profunda conexión con esa tierra y esas aguas, con el ritmo de las estaciones y la vida de sus criaturas.

Tierra Santa, vista del lago Tiberíades.

La playa no es solo un espacio de recreación y relajación, tan apreciado y codiciado especialmente durante las vacaciones. También puede ser un lugar que invita a reflexionar sobre la vida —sus momentos más ligeros, intensos o dolorosos— para discernir su profundidad y esencia. «Escucharé el lenguaje de tu alma», dijo Khalil Gibran, «como la playa escucha la historia de las olas».