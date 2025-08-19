Buscar

Papa Leone XIV lascia Castel Gandolfo perr il rientro in Vaticano 19 agosto 2025
El Papa sobre Ucrania: Hay esperanza pero hay que trabajar y rezar mucho

El Pontífice regresó al Vaticano, dejó Villa Barberini -Castel Gandolfo- poco antes de las 21.00 horas, saludó a algunas personas congregadas para esperar su partida y después habló con los periodistas. Y sobre sus primeros 100 días de pontificado dijo: han sido "una bendición de Dios".

Vatican News

"Hay esperanza, pero todavía tenemos que trabajar mucho, rezar mucho, y buscar realmente el camino a seguir, para encontrar la paz". Respecto a las negociaciones para el fin del conflicto en Ucrania, León XIV respondió así, antes de regresar al Vaticano, a los periodistas que le esperaban a la salida de Villa Barberini, en Castel Gandolfo.

El Papa abandonó su residencia de verano hacia las 21.00 horas. Una hora antes se había asomado al balcón para saludar a las numerosas personas que se habían congregado en la calle para esperar su salida. Ya era de noche cuando atravesó la reja de la Villa Barberini y se detuvo a hablar con algunos creyentes que le saludaban.

Poco después, el Pontífice no eludió las preguntas de los periodistas y sobre posibles conversaciones con algunos líderes mundiales dijo que "alguien" le escucha "continuamente". "Rezamos y buscamos caminos para avanzar", añadió.

Sobre su estancia en Castel Gandolfo, adonde espera regresar pronto, el Papa León dijo: "Estar aquí es una gracia, estoy muy contento con la acogida de la gente".

Y recordó su visita de hoy "al santuario de la Virgen, donde también estuvo el Papa San Juan Pablo II".

Finalmente, a quienes le preguntaron por sus primeros 100 días de pontificado, señaló que habían sido "una bendición de Dios". "Recibo tanto, creo tanto en las gracias del Señor y agradezco tanto esta acogida que he recibido, os doy las gracias a todos", concluyó antes de subir al coche que le llevó de vuelta al Vaticano.

19 agosto 2025, 22:45

