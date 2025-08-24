El Papa pide a Dios que se callen las armas en Ucrania y se abra al diálogo

En un mensaje al presidente Volodymyr Zelenskyy con motivo de la fiesta nacional, el Pontífice manifiesta su cercanía al pueblo ucraniano invocando al Omnipotente para que consuele a quienes están probados por las consecuencias de la guerra, fortalezca “a los heridos” y conceda “el descanso eterno a los difuntos”. El Papa implora, además, a Dios para que mueva los corazones de las personas de buena voluntad y se llegue al bien de todos.

Vatican News

En el día de la fiesta nacional de Ucrania, que se celebra hoy, 24 de agosto, León XIV envía un mensaje al presidente Volodymyr Zelenskyy asegurando su “oración por el pueblo ucraniano que sufre a causa de la guerra, en particular por todos aquellos que están heridos en el cuerpo, por aquellos que han sufrido la pérdida de un ser querido y por aquellos que han sido privados de sus hogares”.

“Con el corazón herido por la violencia que devasta vuestra tierra, me dirijo a ustedes”, escribe el Pontífice, invocando a Dios para que consuele a quienes están probados por las consecuencias del conflicto, fortalezca “a los heridos” y conceda “el descanso eterno a los difuntos”. El Papa implora, además, al Omnipotente para que mueva los corazones de las personas de buena voluntad y para que “el clamor de las armas calle”, cediendo “el lugar al diálogo” y abriendo “el camino de la paz para el bien de todos”. “Confío vuestra nación a la Beata Virgen María, Reina de la Paz”, concluye León XIV.

El mensaje del Pontífice fue publicado por el presidente Zelenskyy en un post en su propia cuenta X. “Estoy sinceramente agradecido a Su Santidad por sus palabras profundas, su oración y su atención al pueblo ucraniano en medio de una guerra devastadora”. El jefe del Estado añade que todas las “esperanzas” y los “esfuerzos” de la nación “están dirigidos a alcanzar la paz tan esperada”, “para que prevalezcan el bien, la verdad y la justicia”, y manifiesta su aprecio por “el liderazgo moral y el apoyo apostólico” del Papa.