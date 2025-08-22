León XIV: No a la lógica de la represalia, que los corazones se liberen del odio

En un tuit desde su cuenta @Pontifex, el Papa reiteró el llamado a la jornada de oración y ayuno por la paz de hoy: «Que prevalezca la visión global inspirada en el bien común». Episcopados y comunidades eclesiales han apoyado ampliamente el llamamiento papal; además de Oriente Medio y Europa, existen más de 56 conflictos, más o menos olvidados, que generan dolor y sufrimiento entre las poblaciones

Valerio Palombaro - Ciudad del Vaticano

El mundo está "herido por guerras constantes". Al menos 56, según el portal independiente ACLED (Proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de Conflictos Armados). Desde los conflictos más intensos, como los de Gaza, Ucrania y Sudán, hasta los menos conocidos que, a menudo, involucran a actores no estatales, hasta guerras "congeladas" que siguen sin resolverse, pero siempre corren el riesgo de reavivarse, como ocurrió recientemente con la disputa fronteriza entre Tailandia y Camboya o la disputa entre Pakistán e India por Cachemira.

En este contexto, reiteradamente recordado en sus llamamientos, el miércoles pasado, al final de su audiencia general, León XIV decidió dedicar el día de hoy, 22 de agosto —día en que la Iglesia celebra a la Santísima Virgen María Reina— a la oración y el ayuno por la paz. En concreto, en un tuit publicado, esta mañana, en su cuenta @Pontifex, el Papa expresó su deseo de que «los corazones se liberen del odio», que «abandonemos la lógica de la división y la represalia, y que prevalezca una visión de unidad inspirada en el bien común».

La urgencia de la paz

A nivel internacional, prácticamente todas las Conferencias Episcopales y diócesis han respondido a la invitación de León XIV. Empezando por la Conferencia Episcopal Italiana, con el cardenal Matteo Zuppi llamando inmediatamente a "intensificar la oración por una paz desarmada y desarmada", numerosas diócesis y movimientos religiosos en Italia se han movilizado.

La Conferencia Episcopal Española también anunció en un comunicado que ha respondido a la invitación del pontífice, recordando la carta dirigida a los obispos el 8 de agosto por su presidente, el arzobispo Luis Argüello, en la que los instaba a "intensificar la oración y los esfuerzos en favor de la paz".

Entre los ejemplos notables se encuentra la respuesta al llamamiento del Vicariato Apostólico de Arabia Meridional, cuya jurisdicción incluye Yemen, asolado por una guerra civil "olvidada" durante más de diez años. «Mediante el ayuno y la oración, pedimos a la Virgen María, Reina de la Paz, que interceda ante su Hijo por la paz, especialmente en la cercana Tierra Santa, y por el consuelo de todos los afligidos por este y cualquier conflicto», declaró el Vicario Apostólico, Paolo Martinelli.

El Custodio de Tierra Santa, Padre Francesco Ielpo, en una carta dirigida a los frailes franciscanos, enfatizó que «la paz es un don largamente esperado y profundamente deseado, especialmente en Tierra Santa, marcada por el conflicto y la esperanza». «Oremos para que la comunidad internacional no se quede de brazos cruzados, sino que intervenga para promover la paz, el respeto del derecho internacional y la seguridad de los civiles, los trabajadores humanitarios y los periodistas», añadió.

Es necesario un cambio de perspectiva

Si bien la invitación del Papa León XIV ha sido ampliamente aceptada por las Iglesias, la necesidad de un cambio de ritmo a nivel político y diplomático sigue siendo apremiante. El mundo está desgarrado por una "tercera guerra mundial fragmentada", que el año pasado elevó el gasto en armamento a una cifra récord de 2.718 millones de dólares. Hace tres años y medio, con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, Europa se vio sumida de nuevo en la pesadilla de una guerra sangrienta, como no se había visto en el corazón del continente desde los conflictos en los Balcanes. Sin embargo, más allá de los confines de Europa, se puede avanzar hacia un acuerdo de paz histórico entre Armenia y Azerbaiyán, que podría poner fin a más de 30 años de derramamiento de sangre y malentendidos.

En Gaza, tras el brutal ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, una tragedia humanitaria sin precedentes en nuestro siglo se está desplegando ante los ojos de todos. Mientras tanto, en Cisjordania, los últimos planes del gobierno israelí nos recuerdan los peligros de asuntos que han permanecido sin resolver durante demasiados años. Esto también ocurre en el Líbano, donde, tras la guerra del otoño pasado, parecen haberse evitado escenarios más sombríos; mientras que la vecina Siria atraviesa un momento importante y delicado, experimentando cambios trascendentales tras la caída de Bashar al-Asad.

Conflictos sin resolver en todos los continentes

África sigue siendo uno de los continentes con mayor número de conflictos. Empezando por Sudán, donde desde abril de 2023, una lucha de poder entre el ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) ha creado lo que la ONU ha denominado la peor crisis de desplazamiento del mundo, con 14 millones de personas obligadas a abandonar sus hogares. Pero existen muchos otros focos de conflicto en todo el continente: desde el este de la República Democrática del Congo, donde cientos de grupos armados llevan años saqueando los recursos del país, sembrando el derramamiento de sangre y la inestabilidad, hasta el norte de Mozambique y los numerosos países del Sahel donde arrecia la violencia yihadista, pasando por Etiopía, Somalia y Libia, divididos por otra guerra "olvidada".

Los conflictos también abundan en Asia. En Myanmar, un brutal conflicto se ha prolongado durante más de cuatro años entre la junta militar gobernante y grupos rebeldes que ahora controlan amplias zonas del país. La península de Corea sigue dividida y asolada por una guerra basada en la lógica de la disuasión nuclear; mientras que la frontera entre Pakistán y Afganistán ha sido durante mucho tiempo escenario de un conflicto que se ha prolongado en el tiempo, aunque fuera de la atención pública.

Oceanía no es la excepción, con Papúa Nueva Guinea experimentando ocasionalmente resurgimientos de la violencia tribal. América Latina, quizás menos afectada por la guerra abierta, cuenta sin embargo con muchos países donde la delincuencia y la violencia aún reinan. Empezando por Haití, el país más pobre de América, donde casi el 80 % del territorio está bajo el control de bandas criminales, ante la impotencia del gobierno y la comunidad internacional.

El camino del perdón para alcanzar la paz

Tantos conflictos, tantos problemas sin resolver, todos unidos por el sufrimiento que generan entre la población civil, especialmente entre los más vulnerables. El mundo, como señaló el Papa León XIV, necesita urgentemente un cambio de perspectiva porque «sin perdón nunca habrá paz». «El verdadero perdón no espera el arrepentimiento, sino que se ofrece primero», explicó el pontífice en la audiencia general del miércoles pasado en el Aula Pablo VI, señalando que «perdonar no significa negar el mal, sino impedir que genere más mal».