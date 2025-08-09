Papa León XIV: el cardenal Estanislao Karlic, “abnegado e íntegro pastor”

El Santo Padre dirigió un telegrama a la Iglesia argentina, en la arquidiócesis de Paraná, por el fallecimiento del cardenal Estanislao Esteban Karlic: “entregó su vida al servicio de Dios y de la Iglesia”.

“Al recibir la triste noticia del fallecimiento del cardenal Estanislao Esteban Karlic, arzobispo emérito de Paraná, deseo expresar a vuestra excelencia mi sentimiento de pesar, rogando que lo transmita a cuantos forman parte de esa querida comunidad eclesial”, expresa el Papa León XIV en un telegrama enviado al arzobispo de Paraná, Mons. Raúl Martín.

El cardenal Estanislao Karlic, falleció este viernes 8 de agosto a la edad de 99 años. Y los ritos exequiales se realizaron la tarde este sábado en la Catedra de Paraná, Argentina.

“Recuerdo con estima a este abnegado e íntegro pastor que, durante largos años y con gran fidelidad, entregó su vida al servicio de Dios y de la Iglesia, llevando la luz del evangelio a diversos ámbitos de la vida y la cultura. sirvió como sacerdote y obispo en las Arquidiócesis de Córdoba y Paraná, y fue presidente de la Conferencia Episcopal Argentina durante dos períodos consecutivos, recibiendo a mi predecesor San Juan Pablo II en su viaje apostólico a ese país. Además, entre otras tantas tareas e iniciativas pastorales a nivel local, nacional y continental, se ofreció generosamente al servicio de la Iglesia Universal, siendo uno de los colaboradores en la redacción del Catecismo de la Iglesia Católica”, expreso el Papa León XIV.

Finalmente, el Santo Padre agradeció “por su vida de fe y su profundo amor a la Iglesia”, ya seguro sus oraciones por el eterno descanso de su alma: “para que el Señor Jesús le otorgue la corona de gloria que no se marchita y, mientras lo encomiendo a la intercesión de Nuestra Señora del Rosario, a todos imparto de corazón la bendición apostólica, como signo de esperanza cristiana en el Señor Resucitado”.

