El Papa León XIV pide a la humanidad que siga orando por la paz mundial
Patricia Ynestroza-Ciudad del Vaticano
En un mensaje lleno de esperanza y llamado a la reflexión, el Papa León XIV, después del rezo mariano del Ángelus hace un llamado urgente a la comunidad internacional para que renuncie a la guerra como medio para resolver conflictos. La conmemoración del 80º aniversario de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki ha reavivado en el mundo el rechazo absoluto a la violencia bélica, recordándonos el devastador impacto que tiene en la humanidad.
No olvidar nunca las necesidades de los más débiles
En su llamamiento, el Santo Padre recuerda a quienes toman decisiones políticas y militares que tienen la gran responsabilidad de considerar las consecuencias que sus actos tienen sobre las poblaciones vulnerables. No deben olvidar nunca las necesidades de los más débiles ni el anhelo universal de paz, dijo, que habita en todos los corazones.
Sin embargo, la tragedia continúa en Haití, señaló el Papa donde la población enfrenta una situación desesperada marcada por violencia, secuestros y violaciones de derechos humanos. Es vital que la comunidad internacional actúe con urgencia para liberar a los rehenes y apoyar la reconstrucción social e institucional que permita a los haitianos vivir en condiciones de paz y dignidad.
Finalmente, el mensaje también es un reconocimiento a la presencia y oración de fieles y peregrinos de diversas partes del mundo, recordándonos que la unidad espiritual y el compromiso solidario son fundamentales para construir un futuro mejor.
