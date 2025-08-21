El Papa al Meeting: para que triunfe el diálogo, los creyentes deben osar la profecía

En su mensaje al obispo de Rímini para la 46.ª edición del encuentro promovido por Comunión y Liberación, firmado por el cardenal Parolin, León XIV escribe que para servir a Dios hay que abandonar «la idolatría del beneficio» que ha comprometido la justicia y la paz, y traducir el Evangelio «en formas de desarrollo alternativas» a aquellas «sin equidad ni sostenibilidad».

Alessandro Di Bussolo - Ciudad del Vaticano

«Ya no podemos permitirnos resistirnos al Reino de Dios, que es un Reino de paz». Y donde los responsables de los Estados y de las instituciones internacionales «parecen no lograr que prevalezcan el derecho, la mediación y el diálogo, las comunidades religiosas y la sociedad civil deben osar la profecía». Lo escribe el Papa León XIV al obispo de Rímini, Nicolò Anselmi, en el mensaje para el 46º Meeting por la Amistad entre los pueblos, firmado por el Secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin. Una profecía que pide abandonar «la idolatría del beneficio» que ha comprometido la justicia y la paz, para «servir al Dios vivo» y traducir el Evangelio «en formas de desarrollo alternativas a las vías de crecimiento sin equidad ni sostenibilidad». Así, «el desierto se convierte en un jardín» y la «ciudad de Dios», anunciada por San Agustín, «transfigura nuestros lugares desolados».

El tema: «En los lugares desiertos construiremos con ladrillos nuevos»

El mensaje se inspira en el tema del Meeting 2025, que se celebra del 22 al 27 de agosto en la Feria de Rímini, cita veraniega promovida por el movimiento Comunión y Liberación, «En los lugares desiertos construiremos con ladrillos nuevos», que, subraya, es una invitación a la esperanza «que no defrauda». En el desierto, ante todo, nace el pueblo de Dios, que solo en su camino entre sus asperezas «madura la elección de la libertad». Y el Dios bíblico «lo hace florecer como un jardín de esperanza». Los monjes y monjas habitan el desierto «en nombre de todos nosotros», junto al «Señor del silencio y de la vida». El Papa aprecia que una de las exposiciones del Encuentro esté dedicada al testimonio de los mártires de Argelia, en los que «resplandece la vocación de la Iglesia a habitar el desierto en profunda comunión con toda la humanidad, superando los muros de desconfianza que enfrentan a las religiones y culturas», imitando íntegramente «el movimiento de encarnación y donación del Hijo de Dios».

Los numerosos diálogos del Meeting

Según se lee en el mensaje, los «ladrillos nuevos» con los que construir «ese futuro que Dios ya tiene reservado para todos, pero que solo se abre cuando nos acogemos unos a otros» serán los «diálogos entre católicos de diferentes sensibilidades y con creyentes de otras confesiones y no creyentes». Para «osar la profecía», las comunidades religiosas y la sociedad civil deben «dejarse empujar al desierto» y ver qué puede surgir «de tanto, demasiado dolor inocente». Para los católicos italianos, se trata de «caminos de educación a la no violencia, iniciativas de mediación en los conflictos locales, proyectos de acogida que transformen el miedo al otro en oportunidad de encuentro», que León XIV recomendó a los obispos italianos promover, en la audiencia del 17 de junio. Para hacer de cada comunidad una «casa de paz», «donde se aprende a desactivar la hostilidad a través del diálogo, donde se practica la justicia y se custodia el perdón».

En evidencia 10/07/2025 Meeting de Rímini: Nuevas bases para construir el futuro La próxima edición de este evento, que se inaugurará el 22 de agosto, se presentó en Roma. El encuentro, celebrado en la Embajada de Italia ante la Santa Sede, contó con la ...

Para los ladrillos nuevos se necesitan «las víctimas de la historia»

El Pontífice, por lo tanto, anima a «dar nombre y forma a lo nuevo, para que la fe, la esperanza y la caridad se traduzcan en una gran conversión cultural». Y en el mensaje se cita al «querido Papa Francisco» y la «opción por los pobres» como categoría teológica de la Exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Dios, de hecho, «ha elegido a los humildes», «a los que no tienen poder», y «se ha hecho uno de ellos, para escribir su historia en nuestra historia». También recuerda la encíclica Fratelli tutti y la petición de incluir a quienes «tienen otro punto de vista, ven aspectos de la realidad que no se reconocen en los centros de poder donde se toman las decisiones más determinantes». Y para tener ladrillos nuevos, se necesitan «las víctimas de la historia», los «hambrientos y sedientos de justicia», los «operadores de paz, las viudas y los huérfanos, los jóvenes y los ancianos, los migrantes y los refugiados, el clamor de toda la creación». Porque, según se lee en el mensaje, «negar las voces de los demás y renunciar a comprenderse son experiencias fallidas y deshumanizantes» y a ellas «hay que oponer la paciencia del encuentro con un Misterio siempre otro, del que es signo la diferencia de cada uno».

El cristiano no puede tolerar la desertificación del mundo

Por lo tanto, la presencia de los cristianos en las sociedades contemporáneas, «desarmada y desarmante», debe traducir el Evangelio del Reino «en formas de desarrollo alternativas a las vías de crecimiento sin equidad ni sostenibilidad». Para servir al Dios vivo, subraya el papa León XIV, hay que abandonar «la idolatría del beneficio que ha comprometido gravemente la justicia, la libertad de encuentro y de intercambio, la participación de todos en el bien común y, finalmente, la paz». No sigue a Cristo, añade, «una fe que se aleja de la desertificación del mundo o que, indirectamente, contribuye a tolerarla». Por lo tanto, también hay que vivir con creatividad la revolución digital, que «corre el riesgo de acentuar las discriminaciones y los conflictos». Solo así la agustiniana «ciudad de Dios» transfigura «nuestros lugares desolados». La Virgen María, «Estrella de la mañana», es la oración final del Papa, que sostiene el compromiso de todos los participantes «en comunión con los pastores y las comunidades eclesiales en las que están integrados». Estos deben actuar en armoniosa sintonía «con todos los demás miembros del Cuerpo de Cristo», obedeciendo así al Espíritu Santo, como pidió León XIV en la homilía de la Vigilia de Pentecostés con los Movimientos, Asociaciones y Nuevas Comunidades, el 7 de junio de 2025.