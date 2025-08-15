El Papa a la semana social en Perú: “Urge el testimonio de santos de hoy”

León XIV en su mensaje dirigido a la Semana Social que se desarrolla en Lima, Perú, recuerda que ante los desafíos en el orden económico, político y cultural, la acción social de la Iglesia “ha de tener como centro y meta el anuncio del Evangelio de Cristo”.

Johan Pacheco – Ciudad del Vaticano

El Papa León XIV se hace partícipe a través de un mensaje de la Semana Social que se efectúa en Lima, Perú, del 14 al 16 de agosto, recordando los testimonios de santidad en la historia peruana, y exhortando a dar testimonio de los santos de hoy: “de personas que permanezcan unidas al Señor, como los sarmientos a la vid (cf. Jn 15,5)”

“Resulta evidente -dice el Papa León-, a quien repase la historia del Perú, que aquellas tierras han sido acompañadas por un designio particular de la Providencia, sobre todo en cuanto a nuestra fe católica, que se ha profesado siempre en armonía con la atención y el servicio a los más necesitados. Sólo así puede entenderse la ‘densidad de santidad’ que registra esa nación, tan cercana a mi ministerio y a mi plegaria”.

Los santos peruanos

Y menciona en su mensaje los testimonios de Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, y San Juan Macias; y junto a ellos un evangelizador español en Perú, santo Toribio de Mogrovejo. “Hablan de una presencia vigorosa y fecunda del Evangelio”, dice el Papa.

Lea también 09/08/2025 Episcopado Peruano organiza la Semana Social 2025 Del 14 al 16 de agosto, Lima será sede de la Semana Social 2025, organizada por el Episcopado Peruano y aliados, bajo el lema “Caminando juntos con esperanza por el Bien Común”, ...

Y contemplando la actualidad, expresa el Papa León XIV que “el dolor por la injusticia y la exclusión que padecen tantos hermanos nuestros nos apremia a todos los bautizados a dar una respuesta que, en cuanto Iglesia, debe corresponder a los signos de los tiempos desde las entrañas del Evangelio”.

Los santos de hoy

El Pontífice insiste en la urgencia de la santidad: “urge el testimonio de santos de hoy, es decir, de personas que permanezcan unidas al Señor, como los sarmientos a la vid (cf. Jn 15,5). Pues los santos no son adornos de un pasado barroco; surgen de un llamado de Dios para construir un futuro mejor”.

Luego, sobre la acción social, señala en el mensaje “que toda acción social de la Iglesia ha de tener como centro y meta el anuncio del Evangelio de Cristo, de modo tal que, sin desatender lo inmediato, siempre conservemos la conciencia de la dirección propia y última de nuestro servicio. Pues si no damos a Cristo íntegro, estaremos siempre dando extremadamente poco”.

Pan material y Pan la Palabra

Finalmente, el Papa recuerda que “no son dos amores, sino uno solo y el mismo, el que nos mueve a dar tanto el pan material como el Pan de la Palabra que, a su vez, por su propio dinamismo, habrá de despertar hambre del Pan del cielo, ese que sólo la Iglesia puede dar, por mandato y voluntad de Cristo, y que ninguna institución humana, por bien intencionada que sea, puede reemplazar”.

“Con el deseo de que estas jornadas sean fructíferas y contribuyan a dar un nuevo impulso a la pastoral social en esa querida Iglesia peruana, a todos imparto de corazón la implorada Bendición Apostólica”, concluye el Papa.