María, signo de paz en tiempos de violencia: el llamado del Papa en la Asunción
Patricia Ynestroza-Ciudad del Vaticano
En la festividad de la Asunción, el Papa León XIV advirtió que la violencia mundial se expande con una frialdad “sorda e insensible a cualquier gesto de humanidad” y llamó a los fieles a no resignarse a la lógica de las armas. Desde Castel Gandolfo, invitó a encomendar la paz a la Virgen María, recordando que “sólo en la misericordia de Dios es posible encontrar de nuevo el camino de la paz”.
María, Madre que acompaña y sufre
León XIV recordó que María, a lo largo de la historia, ha acompañado al pueblo de Dios no solo en su gloria, sino también en su dolor. “Ella, como Madre, sufre por los males que afligen a sus hijos, especialmente a los pequeños y a los débiles”, afirmó, evocando las apariciones y mensajes marianos que han marcado la espiritualidad cristiana en contextos de sufrimiento.
La vigencia del magisterio de Pío XII
El Papa citó las palabras de Pío XII en Munificentissimus Deus (1950), documento que proclamó el dogma de la Asunción en un mundo aún conmocionado por la Segunda Guerra Mundial. Aquella advertencia contra la destrucción de vidas humanas y la propagación de guerras, señaló León XIV, sigue siendo “más actual que nunca” en un siglo donde la violencia se presenta “cada vez más sorda e insensible a cualquier gesto de humanidad”.
Una esperanza que no se resigna
El Santo Padre llamó a no aceptar como inevitable la lógica de la confrontación y las armas:
El mensaje del Papa León XIV en esta fiesta mariana es una invitación a mirar a María no solo como Reina del cielo, sino como Madre activa en la historia humana, capaz de acompañar en la oscuridad y de abrir caminos hacia la paz. En un contexto mundial donde la violencia parece expandirse sin freno, su llamado a la esperanza y a la acción solidaria adquiere un peso profético.
