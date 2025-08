Los Papas, los jóvenes y la verdadera alegría, la del encuentro con Jesús

En el día de la Vigilia en Tor Vergata, momento culmen del Jubileo de los Jóvenes, repasamos algunas reflexiones de los Papas sobre la alegría. La alegría auténtica no es superficial ni pasajera. Es una felicidad vivida plenamente porque está conectada con una Persona.

Amedeo Lomonaco - Ciudad del Vaticano

Estos días, Roma es un mosaico de canciones y voces de los jóvenes que han llegado a la capital italiana para participar en el Jubileo: no solo las calles alrededor de la Basílica de San Pedro vibran de entusiasmo. La explanada de Tor Vergata, que se extiende hacia los Castelli Romani, espera una multitud inagotable, un pueblo unido en la fe. Numerosos grupos de jóvenes, de diversas lenguas y culturas, recorren este destello de verano, bordeando los antiguos panoramas de la ciudad. Es maravilloso detenerse y observar cómo emergen de la vida cotidiana. En esta Iglesia en movimiento, entre las rectas y curvas del Lungotevere y otros núcleos urbanos, se encuentran rostros sonrientes.

Un bálsamo para el mundo

Los retratos de esta multitud suelen ir acompañados de palabras esenciales. Algunas de ellas tienen sabor a oración. Desde las calles romanas, caldeadas no solo por el verano, jóvenes de más de 140 países elevan súplicas que se funden, en particular, con el clamor más común: el clamor por la paz. También se vislumbran los colores de muchas banderas nacionales, como las de Latinoamérica, que se mezclan con las de África y otros continentes. La alegría de los jóvenes es contagiosa. El bullicio festivo de la «Juventud del Papa» es una bendición no solo para Roma. Es un bálsamo para el mundo entero, una mezcla de banderas, idiomas y esperanzas unidas por un solo nombre: el de Jesús.

“Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa”. (Del Evangelio según San Juan)

Compartir la alegría

La auténtica alegría es la felicidad vivida al máximo; es el aliento del cristiano. Los Pontífices han dedicado reflexiones, discursos y parte de sus enseñanzas a la verdadera alegría. Al recibir a una delegación de jóvenes de Perú el 28 de julio, el Papa León XIV expresó su deseo de que el Jubileo "no quede solo en un recuerdo, en unas cuantas fotos bonitas, en algo del pasado". El deseo del Pontífice es que los jóvenes, al regresar a su país, inunden sus tierras con la alegría y la fuerza del Evangelio.

“En estos alegres días del Jubileo de la Juventud, todos tendrán la hermosa experiencia de sentirse parte del pueblo de Dios, parte de la Iglesia universal, que abarca y abraza a toda la tierra, sin distinción de raza, lengua o nación; extendiéndose como el arbusto de mostaza y fermentando como la levadura. Queridos jóvenes, quisiera que valoraran todo lo que experimenten estos días, pero no que lo guardaran solo para ustedes”.

El secreto de la alegría

Hay muchas luces, incluidas las de la sociedad tecnológica, que pueden atraer a las personas y llevarlas a un estado de presunta felicidad. Pero estas son gratificaciones transitorias y fugaces. El secreto de la verdadera alegría, como enfatizó el Papa Juan XXIII en su mensaje Urbi et Orbi del 25 de diciembre de 1959, tiene un solo nombre.

“Ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquí reside el secreto de la verdadera alegría, la alegría que no se encuentra en el ruido de la exaltación mundana: la alegría que nada, ni siquiera la tribulación, puede extinguir: es decir, la alegría de sabernos redimidos, de tener en Jesús a nuestro hermano amable y bueno, de haber sido hechos partícipes de la naturaleza divina en Él, elevados a una íntima comunión de vida con Dios. El Espíritu Santo es la fuente de la verdadera alegría”.

El Espíritu Santo fuente de la verdadera alegría

Por lo tanto, muchos creen encontrar la felicidad en los placeres mundanos. La verdadera alegría no es superficial: llena el corazón humano y es fruto del Espíritu Santo. El Papa Juan Pablo II, en la audiencia general del 19 de junio de 1991, tras reflexionar sobre la Primera Carta de San Pablo a los Tesalonicenses, enfatizó que el Evangelio es «una invitación a la alegría y una experiencia de profunda alegría».

“Si el cristiano «entristece» al Espíritu Santo, que habita en el alma, ciertamente no puede aspirar a poseer la verdadera alegría que proviene de Él: «El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz...» (Gal 5,22). Solo el Espíritu Santo da la alegría profunda, plena y duradera a la que aspira todo corazón humano. El hombre está hecho para la alegría, no para la tristeza. Pablo VI lo recordó a los cristianos y a todos los hombres de nuestro tiempo en la exhortación apostólica «Gaudete in Domino». Y la verdadera alegría es un don del Espíritu Santo”.

La invitación a la alegría es una profecía de salvación

El don de la verdadera alegría no está reservado a unos pocos: es un anuncio profético dirigido a toda la humanidad. El Papa Benedicto XVI, en el Ángelus del 17 de diciembre de 2006, recordó que muchos son «huérfanos de la auténtica alegría», pero que pueden encontrar la redención completa mediante la renovación interior.

“Pensemos también en aquellos —especialmente los jóvenes— que han perdido el sentido de la verdadera alegría y la buscan en vano donde es imposible encontrarla: en la búsqueda incesante de la autoafirmación y el éxito, en el falso entretenimiento, en el consumismo, en los momentos de intoxicación, en los paraísos artificiales de las drogas y en toda forma de alienación. ...Como en tiempos del profeta Sofonías, es precisamente a quienes atraviesan pruebas, a los «heridos por la vida y huérfanos de alegría», a quienes se dirige de manera privilegiada la Palabra del Señor. La invitación a la alegría no es un mensaje alienante ni un paliativo estéril, sino, por el contrario, una profecía de salvación, una llamada a la redención que comienza con la renovación interior”.

Anunciar la alegría

El mensaje cristiano es la proclamación de una gran alegría. No es, por tanto, algo ligado a un placer transitorio, a un acontecimiento, a una celebración, sino a una Persona. Jesús es alegría. En la audiencia general del 15 de noviembre de 2023, el Papa Francisco nos recordó que la alegría debe ser el sello distintivo del estilo de vida cristiano.

“Jesús es alegría. ¡Es el Dios hecho hombre que vino a nosotros! La cuestión, queridos hermanos y hermanas, no es, por tanto, si anunciarlo, sino cómo anunciarlo, y este "cómo" es la alegría. O proclamamos a Jesús con alegría, o no lo proclamamos, porque cualquier otra forma de anunciarlo es incapaz de transmitir la verdadera realidad de Jesús. Por eso, un cristiano descontento, triste, insatisfecho o, peor aún, resentido y amargado, no es creíble”.

El Jubileo de la Juventud es un abrazo gozoso de Roma al mundo. Los rostros de los jóvenes que participan en este gran evento inspiran con su entusiasmo no solo a las nuevas generaciones. Juntos, estamos llamados a llevar al mundo la alegría que nace del encuentro con Jesús. En este Año Santo, la gran oportunidad es volver a las fuentes de la alegría. No hay cimas más altas de felicidad. La alegría cristiana —como nos recordó el Papa Pío XII en la audiencia general del 17 de mayo de 1939— «no estará sujeta a las mutaciones de las alegrías efímeras que el mundo promete». «La alegría de ser cristiano, estrechamente unido a la Iglesia, 'en Cristo', en gracia de Dios», escribió el Papa Pablo VI en la exhortación apostólica Gaudete in Domino, «es verdaderamente capaz de colmar el corazón humano».