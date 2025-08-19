León XIV visita el Santuario de la Madonna delle Grazie en Mentorella

El Papa se trasladó esta mañana a la localidad de Guadagnolo, en Capranica, dentro de la diócesis de Palestrina, para rezar en un lugar que en el pasado fue especialmente querido por San Juan Pablo II. Se reunió con los religiosos Resurreccionistas polacos, quienes animan el Santuario, y luego regresó a Castel Gandolfo, desde donde partirá esta noche de regreso al Vaticano.

León XIV se trasladó esta mañana, 19 de agosto, en visita privada al Santuario de la Madonna delle Grazie en Mentorella, en la localidad de Guadagnolo, Capranica, dentro de la diócesis de Palestrina. Después de rezar y visitar el Santuario, el Pontífice se reunió con los religiosos Resurreccionistas polacos, responsables de este lugar, y posteriormente regresó a Castel Gandolfo. Se espera que esta noche el Papa regrese al Vaticano tras permanecer seis días en la residencia de verano.

El Papa conversa con uno de los religiosos del Santuario de Mentorella (@Vatican Media) (@Vatican Media)

El Santuario



El Santuario, enclavado entre escarpadas rocas, se encuentra en la vertiente oriental de los Montes Prenestinos, sobre un risco que cae casi en picado sobre el verde valle de Giovenzano. En la cima del monte Guadagnolo, el punto habitado más alto del Lacio (1.218 metros), se alza majestuosa la mole del Monumento al Redentor, erigido a finales del siglo XIX por León XIII, dominando el panorama del valle del Tíber. Antiguas leyendas atribuyen la fundación del santuario a la época del emperador Constantino. Fue lugar de oración de San Benito, de quien aún se conserva la cueva que habitó, y de San Gregorio Magno.

Un momento de la visita del Papa al Santuario de Mentorella (@Vatican Media) (@Vatican Media)

Los Resurreccionistas

Varios Papas han visitado el Santuario, entre ellos San Juan Pablo II y el Papa Inocencio XIII. Wojtyla, primero como cardenal y luego como Papa, lo visitó en varias ocasiones, considerándolo un lugar de especial devoción. En recuerdo de su frecuente presencia en este lugar, existe un sendero dedicado a él. La congregación de los Resurreccionistas, fundada para llevar a cabo labores de apostolado entre los numerosos exiliados y refugiados polacos que llegaron a Francia tras el fracaso de la insurrección de 1830-1831 contra el dominio ruso, se dedica hoy a la pastoral parroquial y educativa. Con presencia internacional, han establecido precisamente en el Santuario de Mentorella el centro espiritual de la comunidad.