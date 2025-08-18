León XIV a los obispos de la Amazonia: Evangelio y ambiente son prioridades

En un telegrama firmado por el cardenal secretario de Estado Parolin, enviado a la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA) reunida estos días en Bogotá, el Papa pide que la misión de la Iglesia, el trato justo a los pueblos y la protección de la casa común se interconecten en la "acción pastoral" de la región y que los obispos sean apoyados concretamente en su ministerio.

Tiziana Campisi – Ciudad del Vaticano

«Es preciso que Jesucristo, en quien se recapitulan todas las cosas, sea proclamado con claridad e inmensa caridad entre los habitantes de la Amazonía», para que se les ofrezca «el pan fresco y limpio de la Buena Nueva y el alimento celeste de la Eucaristía, único medio para ser realmente pueblo de Dios y cuerpo de Cristo». Con estas palabras, León XIV se dirigió a los obispos de la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA), reunidos en Bogotá desde ayer hasta el 20 de agosto, en un telegrama firmado por el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, dirigido al cardenal Pedro Ricardo Barreto Jimeno, presidente del organismo creado para promover la sinodalidad entre las Iglesias de la región amazónica.

En evidencia 18/08/2025 CEAMA y los obispos de la Panamazonia disciernen cómo continuar el camino sinodal Los obispos de la región Panamazónica, convocados por la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA), se reúnen en la sede del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), del 17 al ...

Las dimensiones interconectadas

El Papa los invita a considerar tres dimensiones interconectadas en la labor pastoral en la Amazonía: la misión de la Iglesia de proclamar el Evangelio a todos, el trato equitativo a los pueblos que la habitan y el cuidado de nuestra casa común. León XIV enfatiza que la primera es alentadora: la certeza, confirmada por la historia de la Iglesia, de que dondequiera que se predique el nombre de Cristo, la injusticia retrocede proporcionalmente, ya que, como afirma el apóstol Pablo, toda explotación del hombre por el hombre desaparece si somos capaces de acogernos como hermanos. En cuanto a la creación, Dios nos la ha confiado para que seamos administradores cuidadosos de ella, para que nadie destruya irresponsablemente los bienes naturales que hablan de la bondad y la belleza del Creador.

Apoyar eficazmente a los obispos

El Pontífice agradece también a los prelados de la Amazonía sus esfuerzos «en la promoción del mayor bien de la Iglesia para los fieles del amado territorio amazónico» y exhorta a «buscar, en base a la unidad y la colegialidad propias de un «cuerpo episcopal», cómo ayudar de manera concreta y eficaz a los obispos diocesanos y a los vicarios apostólicos a llevar a cabo su misión»; todo ello «teniendo en cuenta lo aprendido en el Sínodo sobre la escucha y la participación en todas las vocaciones en la Iglesia».

En evidencia 18/08/2025 El rostro de la Iglesia católica en la Amazonía y su camino sinodal En el marco del Encuentro de Obispos de la Panamazonía, convocado por la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA) del 17 al 20 de agosto de 2025, se presenta un panorama ...