León XIV invita a vivir y transmitir los valores de la Sagrada Familia

En audiencia con algunos institutitos de vida consagrada el Papa reflexiona sobre el valor de la Familia de Nazaret que debe ser trasmitido a las familias de hoy: “en cuanto religiosas, están llamadas a ser signo y profecía”.

Johan Pacheco – Ciudad del Vaticano

El Santo Padre recibió este sábado 23 de agosto en audiencia a las miembros de los capítulos generales de cuatro institutos: Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret, Instituto Hijas de Nazaret, Instituto Apóstoles de la Sagrada Familia, y la Hermanas del Buen Consejo.

El encuentro se desarrolló en la Sala del Consistorio del Vaticano, el Papa León expresó a las religiosas que su presencia “aportan el don carismático que el Paráclito dio un día a sus fundadoras y fundadores, y que aún sigue renovándose; traen la presencia fiel y providente del Señor en las historias de sus institutos; ofrecen la virtud con la que, quienes las han precedido, a menudo atravesando duras pruebas, han respondido a los dones de Dios”, dijo.

Audiencia de León XIV a las participantes en los Capítulos Generales de cuatro Institutos: Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret, Instituto Hijas de Nazaret, Instituto Apóstoles de la Sagrada Familia, Hermanas de la Caridad de Santa María. (@Vatican Media)

Dones para el bien común

La actividad apostólica de las religiosas señaló también el Pontífice: “las hace testigos de esperanza por excelencia; sobre todo de esa esperanza que nos orienta constantemente hacia los bienes futuros y de los cuales, en cuanto religiosas, están llamadas a ser signo y profecía”.

Y recordó los orígenes de la fundación de estos institutos, “el Espíritu Santo les ha dado dones particulares para el bien común, también por medio de la inspiración de grandes escuelas de espiritualidad, como la franciscana y la salesiana. Sin embargo, hay un rasgo que muchas de ustedes comparten: el deseo de vivir y transmitir a los hermanos los valores de la Sagrada Familia de Nazaret, hogar de oración, forja de amor y modelo de santidad”.

El saludo de las religiosas al Santo Padre (@Vatican Media)

Promover y ayudar a las familias

El Santo Padre reafirmó el valor de la familia que “precisa más que nunca ser ayudada, promovida y animada; con la oración, con el ejemplo y con una acción social diligente, dispuesta a socorrerla en sus necesidades. En este sentido, el testimonio carismático y el trabajo que ustedes realizan como consagradas, pueden hacer mucho”.

Finalmente, les invito a reflexionar “sobre aquello que sus institutos han hecho, a lo largo del tiempo, en favor de tantas familias —niños y niñas, madres y padres, ancianos y jóvenes—, y a renovar su compromiso para que, como dice la liturgia, en nuestras casas, ‘siguiendo los ejemplos de la Sagrada Familia’, florezcan ‘las virtudes domésticas y se mantenga vivo el amor’”.

“Queridas hermanas, les agradezco el trabajo que llevan adelante en tantas partes del mundo. Las encomiendo al Señor en la oración, las confío a la intercesión de la Madre de Dios y de san José, y las bendigo de corazón”, concluyó el Papa.

Encuentro del León XIV con las religiosas en la Sala del Consistorio (@Vatican Media)