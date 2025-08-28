Buscar

Buscar

Buscar

esespañol
Monseñor Engelberto Polino Sánchez, nuevo Obispo de Tepic. Monseñor Engelberto Polino Sánchez, nuevo Obispo de Tepic.
Papa

El Papa nombra nuevo obispo de Tepic en México: mons. Polino Sánchez

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Tepic (México), presentada por Mons. Luis Artemio Flores Calzada. Y ha nombrado como nuevo obispo de esta Iglesia local a Mons. Engelberto Polino Sánchez.

Vatican News

La Oficina de Prensa de la Santa Sede ha informado del nombramiento como Obispo de Tepic, México, de monseñor Engelberto Polino Sánchez. Aceptando el Papa, al mismo tiempo, la renuncia al gobierno pastoral de esta Iglesia local de monseñor Luis Artemio Flores Calzada.

Monseñor Engelberto Polino Sánchez, fue hasta ahora obispo titular de Vazari Didda y auxiliar de la archidiócesis metropolitana de Guadalajara.

Nació el 14 de marzo de 1966 en Teuchitlán, Estado de Jalisco, en la Arquidiócesis Metropolitana de Guadalajara. Cursó estudios de Pastoral Social en Santa Fé, Colombia, y realizó sus estudios en el IMDOSOC, en la ciudad de México.

Fue ordenado sacerdote el 1 de junio de 1997, incardinándose en la Arquidiócesis Metropolitana de Guadalajara. Ha desempeñado los siguientes cargos: vicario parroquial; párroco; decano suplente y coordinador de Pastoral Social.

El 2 de febrero de 2018 fue nombrado obispo titular de Vazari Didda y auxiliar de la Arquidiócesis Metropolitana de Guadalajara, recibiendo la ordenación episcopal el 21 de abril siguiente. En el seno de la Conferencia Episcopal Mexicana, es presidente de la Comisión de Pastoral Social.

Gracias por haber leído este artículo. Si desea mantenerse actualizado, suscríbase al boletín pulsando aquí

Argumentos
28 agosto 2025, 12:00

Agenda del Papa
Escucha los podcasts
Escucha los podcasts
Ángelus
Ángelus
Audiencias Papales
Audiencias Papales
Palabra del día
Palabra del día
Santo del día
Santo del día
Su contribución a una gran misión Su contribución a una gran misión