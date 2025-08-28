El Papa nombra nuevo obispo de Tepic en México: mons. Polino Sánchez
Vatican News
La Oficina de Prensa de la Santa Sede ha informado del nombramiento como Obispo de Tepic, México, de monseñor Engelberto Polino Sánchez. Aceptando el Papa, al mismo tiempo, la renuncia al gobierno pastoral de esta Iglesia local de monseñor Luis Artemio Flores Calzada.
Monseñor Engelberto Polino Sánchez, fue hasta ahora obispo titular de Vazari Didda y auxiliar de la archidiócesis metropolitana de Guadalajara.
Nació el 14 de marzo de 1966 en Teuchitlán, Estado de Jalisco, en la Arquidiócesis Metropolitana de Guadalajara. Cursó estudios de Pastoral Social en Santa Fé, Colombia, y realizó sus estudios en el IMDOSOC, en la ciudad de México.
Fue ordenado sacerdote el 1 de junio de 1997, incardinándose en la Arquidiócesis Metropolitana de Guadalajara. Ha desempeñado los siguientes cargos: vicario parroquial; párroco; decano suplente y coordinador de Pastoral Social.
El 2 de febrero de 2018 fue nombrado obispo titular de Vazari Didda y auxiliar de la Arquidiócesis Metropolitana de Guadalajara, recibiendo la ordenación episcopal el 21 de abril siguiente. En el seno de la Conferencia Episcopal Mexicana, es presidente de la Comisión de Pastoral Social.
Gracias por haber leído este artículo. Si desea mantenerse actualizado, suscríbase al boletín pulsando aquí