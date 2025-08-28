La semana del Papa León XIV

Entre las actividades de esta última Semana del Papa León XIV, destaca el encuentro del Pontífice con el Presidente de la República de Seychelles y los monaguillos franceses; las audiencias con los participantes en la 16 reunión anual de la Red Internacional de Legisladores Católicos, los miembros de la Asociación del Grupo de Refugiados de Chagos, las participantes en los capítulos generales de cuatro Institutos Religiosos y su llamamiento en el ángelus de este domingo.

