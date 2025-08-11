La audiencia general del 13 de agosto se traslada al Aula Pablo VI debido al calor

Debido a las altas temperaturas previstas, la audiencia general de León XIV de este miércoles se celebrará en el Aula Pablo VI, de nuevo a las 10:00 h. Posteriormente, el Papa visitará la Basílica Vaticana para saludar a quienes no consiguieron asiento en el Aula y siguieron la audiencia a través de las pantallas. Por la tarde, partirá hacia Castel Gandolfo.

Debido a las altas temperaturas previstas, la audiencia general del Papa León XIV, el miércoles 13 de agosto, se celebrará en el Aula Pablo VI, nuevamente a las 10:00 h. Posteriormente, el Papa visitará la Basílica Vaticana para saludar a quienes no pudieron encontrar asiento en el Aula y que siguieron la audiencia a través de pantallas. Se activarán pantallas gigantes para seguir la audiencia tanto en la Plaza de San Pedro como en Piazzale Petriano, frente al Aula Pablo VI.

Por la tarde, León XIV viajará a Castel Gandolfo para un segundo descanso en la residencia de Villa Barberini, dentro de las Villas Pontificias. Durante esta estancia, el viernes 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Santísima Virgen María, el Pontífice celebrará la Santa Misa a las 10:00 h en la Parroquia de San Tomás de Villanova en Castel Gandolfo, y a las 12:00 h rezará el Ángelus desde la entrada del Palacio Papal en la Piazza della Libertà, también en Castel Gandolfo.

El domingo 17 de agosto, a las 9:30 h, el Papa León XIV celebrará una misa en el Santuario de Santa Maria della Rotonda en Albano Laziale, con los pobres asistidos por Cáritas diocesana y sus trabajadores. A las 12 h, rezará el Ángelus en la Piazza della Libertà, Castel Gandolfo. Finalmente, compartirá un almuerzo con los pobres y los asistidos por Cáritas en el Borgo Laudato si', dentro de las Villas Pontificias.